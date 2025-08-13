2025-2026 Av Sezonu Tarihi Açıklandı

Niğde Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı duyurarak, 2025-2026 av sezonunun 23 Ağustos 2025'te başlayacağını bildirdi.

Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olacak avlanma usul ve esaslarını belirleyerek 6 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre av sezonu, tüm bölgelerde aynı gün bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla açılacak. Avlanma günleri Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatiller (idari tatiller dahil) olarak belirlendi. Yaban domuzu ile 1. ve 3. grup kuşların avı ise ilave olarak Salı günleri de yapılabilecek.

Avcıların avlanma hakkı elde edebilmesi için Avcılık Belgesi almaları ve avlanma izin ücretini İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün döner sermaye işletmesi hesaplarına yatırmaları gerekiyor.

Ayrıca AVBİS (Avlak Yönetim Bilgi Sistemi), AVA (Avcı Avlakta Mobil Uygulaması) veya 0850 888 06 06 çağrı merkezi üzerinden gerekli izinler alınmadan avlanma yapılamayacak.

Valilik, avcıların Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Av Komisyonu kararındaki avlanma kurallarına uymalarının zorunlu olduğunu vurguladı. - NİĞDE