21 yıllık Bilecik Baro Başkanı Kahraman, 2026 ekimindeki seçimde aday olmayacak

Bilecik'te 21 yıldır baro başkanlığı yapan Halime Kahraman, önümüzde ay yapılan olan seçimlerde aday olmayacağı duyurdu.

Bilecik Baro Başkanı Halime Kahraman, ekim ayında yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olmayacağı açıkladı. Kahraman yaptığı yazılı açıklamada, "2005 yılı Ekim ayından beri baro başkanı sıfatı ile bu şerefli geleneği bana emanet eden, baromuzu temsil edebilme onurunu yaşatan ve hizmet bayrağını tevdi eden meslektaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Mensubu olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğum Bilecik Barosu her zaman her şartta hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için mücadele etmiş Cumhuriyetimizin ve hukuk devletinin teminatı olmuş bir kurumdur. 2026 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Bilecik Barosu Genel Kurulu'nda baro başkanlığına aday olmayacağım. Bu kıymetli yolculukta özverili çalışmaları ile asıl emek veren ve büyük katkıları olan değerli yönetim kurulu üyelerime, diğer kurullarda görev alan tüm meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarım kıymetli baro emekçilerimize, sevgili aileme, bu yolculukta bana güvenen kalbimdeki yerleri her daim ayrı olacak ekip arkadaşlarıma, kan bağıyla değil gönül bağıyla kardeşlerim olan ofis arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum Görev sürem boyunca avukatlık mesleğinin onurunu korumaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmaya ve Baromuzun kurumsal kimliğini güçlendirmeye gayret ettim. Hukuksuzluk kimden gelirse gelsin kime yönelirse yönelsin her daim karşısında hukuku savunduk. Başkanlık görevim sona erecek olsa da cübbemi aynı onurla taşımaya, hukukun üstünlüğünü savunmaya, bundan sonra da bu çatının altında, bu mesleğin bir mensubu olarak; gerektiğinde yanınızda, gerektiğinde omuz omuza olmaya devam edeceğim" dedi.