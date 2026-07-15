23. Gümüşlük Müzik Festivali Başlıyor - Son Dakika
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23. Gümüşlük Müzik Festivali Başlıyor

15.07.2026 15:22
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Gümüşlük Müzik Festivali, 17 Temmuz - 6 Eylül tarihlerinde klasik ve çağdaş müzik ile genç yetenekleri buluşturacak.

(MUĞLA) - Gümüşlük Müzik Festivali, 23. yılında klasik müzikten, çağdaş müziğe farklı müzik disiplinlerini bir araya getirecek. Festivalde, öğrenci konserleri verilecek.

Piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde ve piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından organize edilen 23. Gümüşlük Müzik Festivali, 17 Temmuz – 6 Eylül tarihleri arasında Koyunbaba Antik Taş Ocağı ve Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde düzenlenecek.

Festivalin, 23. edisyonunun açılış gününde Türkiye'nin ilk kadın müzik kolektifi Sista Sound'un özel kürasyonuyla müzikseverler çok sesli, çok dilli ve çok renkli bir buluşmaya davet edilecek. Bodrum'da inşaat sezonunun kapanışı ile kültür-sanat sezonunun başlangıcının aynı döneme işaret etmesi nedeniyle, "Son Çivi İlk Nota" konsepti bu açılışın da kavramsal çerçevesini oluşturuyor.

Festivalin 17 Temmuz Cuma günkü açılışında, Türkiye'nin vokal topluluklarından Peradi Ensemble sahnede olacak. Tamamı kadınlardan oluşan Peradi Ensemble; farklı dillerde, farklı coğrafyalardan gelen ezgileri çok sesli düzenlemelerle buluşturarak dinleyicilere müzikal deneyim sunacak.

Konser öncesi ve sonrasında ise Sista Sound'un özel performansları yer alacak. Özge Ürer, Elçin Orçun, Sista Aloha ve Nergis Fırtına'nın katkılarıyla şekillenecek bu özel akışta dünya müziğinden reggae'ye, Latin ritimlerinden dub ve dancehall'a, Afrika esintilerinden jazzy ve groovy tınılara uzanan geniş bir müzik yelpazesi Gümüşlük'te yankılanacak. Farklı dillerde kadın üretimleri ve temalı şarkılar, coğrafyalar arası geçişler ve Sista Sound'un pozitif enerjisi festivalin açılış gününe eşlik edecek.

GENÇ MÜZİSYENLERE DESTEK

Gümüşlük Müzik Festivali'nin eğitim birimi olarak öne çıkan Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) bu yıl da genç ve yetenekli müzisyenler için üç ustalık sınıfı düzenledi. Bugüne kadar yerli ve yabancı uyruklu 2 binden fazla öğrenci yetiştiren GFA, ihtiyaç sahibi öğrencilerine yurt dışında burslu okuma imkanı sağlıyor ya da destekçilerle buluşturuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 23. Gümüşlük Müzik Festivali Başlıyor - Son Dakika

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