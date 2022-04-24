23 Nisan Beyoğlu'nda coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Beyoğlu'nda coşkuyla kutlandı

24.04.2022 00:57
23 Nisan Beyoğlu'nda coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beyoğlu'nda çocuklar ve vatandaşların katıldığı etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beyoğlu'nda çocuklar ve vatandaşların katıldığı etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Beyoğlu'nda da coşkuyla kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı'nda oluşturulan şenlik alanında çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Yoğun ilgi gösterilen etkinliklerde çocuklar şişme oyun parkurlarında oyun oynayıp, tasarım atölyelerinde çalışmalar yaptı. Kukla gösterisi ve konser ise coşkuyu zirveye taşıdı. Etkinliklere katılan çocuklar konserde çalınan şarkılara eşlik ederek sahnede dans etti. Çocuk mehter takımının gösterisi de izleyenleri hayran bıraktı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan çocuklara dondurma, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin gün boyu süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Beyoğlu, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan Beyoğlu'nda coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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