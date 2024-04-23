23 Nisan\'da Beylikova Belediye Başkanı öğrencilere koltuğunu devretti

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk İlkokulu öğrencisi Havin ve Adar Malkoç, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabak'ın başkanlık koltuğunu devraldı.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Atatürk İlköğretim Okulu minik öğrencileri ile öğretmenlerini başkanlık makamında kabul ederek, öğrencilere hediye takdiminde bulunarak, çeşitli ikramlarla bayramlarını kutladı. Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "Bu makamlar milletimize hizmet etme ve onların huzurlu yaşamalarına vesile olma makamlarıdır. Çalışma yaparken elimizden gelenin en iyisi için gayret etmemiz lazım. Koltuklarda emanetçiyiz. Dün biz vardık, bugün siz, yarın başkası. O sebeple Beylikovamızın huzur ve mutluluğu için çok çalışmalı ve milletimize her zaman hizmetkar olmalıyız" dedi. - ESKİŞEHİR