25. Geleneksel Kızılcabölük Yürüyüşü Gerçekleşti

Geleneksel Kızılcabölük yürüyüşü 25. kez gerçekleşti

DENİZLİ - Kızılcabölük'den başlayarak Denizli'ye kadar süren geleneksel doğa yürüyüşünün bu yıl 25'incisi düzenlendi. Gerçekleşen doğa yürüyüşünde, yüzlerce doğasever 22 kilometrelik dağ parkurunu birlikte yürüyerek hem doğayla buluştu hem de bölgenin tarihi keşfedildi.

Tavas Belediyesi ile Kızılcabölüklüler Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Kızılcabölük-Denizli Doğa Yürüyüşü, bu yıl 25'inci kez gerçekleştirildi. Kızılcabölük'den Denizli'ye yol mesafesinin 22 kilometreye düşürecek olan yolun açılmamasına tepki amacıyla başlayan yürüyüş geleneksel hale döndü. Her yıl 7'den 70'e birçok doğaseveri bir araya getiren doğa yürüyüşüyle bölgedeki tarihi ve doğal güzellikler tanıtılıdı. Kızılcabölük Çınar Meydanından başlayan 22 kilometrelik yürüyüş parkurunda, Killi Pınarı, Aşk Yolu, Herakleia Hieronu, Çınar-Türk Parkı, Çatalarmut, Sarının Kahvesi ve İbişlerin Kahvesi mevkilerinden geçilerek Denizli Çamlık Mesireliği'nde alanında tamamlandı. Yürüyüşün tamamını yürüyemeyecek olan doğaseverler ve çocuklu aileler arabalarıyla Sarının Kahvesi Mevkisin de piknik yaparak keyifli zaman geçirdi.

Yürüyüşe Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ve doğaseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

"Birlik beraberlik içinde güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz"

Düzenlenen yürüyüşün birlik ve beraberlik için önemli olduğunu dikkat çeken Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Doğayı korumak bizim görevimiz iç içe yaşamak bizim görevimiz. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu ayrıştırılmış tolumda bir olabilmek bizim görevimiz. Türk milliyeti olarak birlik olacağız ve ülkemizi aydınlık yarınlara çocuklarımız için taşıyacağız. Bugün burada birlik beraberlik içerisinde güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Yolun açılmasına tepki için başlayan etkinlik yıllar içinde doğa sporu halini aldı"

Yürüyüşün yoğun katılımla gerçekleştiğini belirten Kızılcabölük Muhtarı Ömer Köseoğlu, "Bugün 25'incisini düzenlediğimiz bu yürüyüş Kızılcabölük, Denizli arasında 22 kilometrelik yolun açılması için başlamıştı ama yıllar geçtikçe doğa sporu haline aldı. 25 yıldır güzel bir etkinlik olarak devam ediyor. Çok güzel bir etkinlik gerçekleşiyor bu yıl. Denizli'den bir çok doğa yürüyüş grupları ve vatandaşlar katıldı. Kızılcabölü - Denizli yolunun yarı yolu dediğimiz Sarının Kahvesi Mevkisin de katılımcılara kumanya desteği ve çay ikramı dağıtıyoruz. Yürüyüşçülerin burada verdiği molanın ardından Denizli Çamlık Mesire alanı istikametinde yürümeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kızılcabölük yürüyüşü etkinliği sosyalleşmeye katkı sağlıyor"

Düzenlenen yürüyüşün insanları sosyalleştirdiğini ifade eden doğasever Hasan Bozdemir, "Bu yürüyüşün 25'inci kez düzenlenmesi gelenekselleşmiş anlamına gelir. Bu etkinlik insanlar için bir sosyal etkinlik haline geldi. Tavaslıların ve Denizlililerin bir buluşması anlamına geliyor bu yürüyüş. Herkesin memnun olduğu güzel bir doğa yürüyüşü. Her yönüyle güzel bir etkinlik ama en güzel yönü bence insanları sosyalleştirmesi. İnsanların bu yürüyüşe katılım sağlaması çok güzel. Herkes burada birbiriyle selamlaşıyor birbirlerine merhaba, günaydın diyorlar bu bile sosyalleşmeye bir katkıdır. Bu yürüyüşün nice 25 yıllara ulaşmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.