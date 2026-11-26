26 Kasım 1943'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki Ladik Depremi, aradan geçen 83 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Bölgede büyük yıkıma yol açan deprem, Cumhuriyet tarihinin en acı doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçti.

Yaklaşık 20 saniye süren depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre yaklaşık 40 bin bina yıkıldı, 5 bin 375 hayvan telef oldu. Ladik merkezli deprem; Samsun, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu'da büyük hasara neden oldu. Başta Ladik olmak üzere Havza, Vezirköprü, Tosya, Kargı, Ilgaz, Osmancık, Merzifon, Gümüşhacıköy ve Erbaa da depremden doğrudan etkilenen yerleşim yerleri arasında yer aldı. Dönemin ulusal gazetelerine de yansıyan felaketin ardından bölgeye yardım ekipleri ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

83 yıl sonra aynı acı, aynı sorumluluk

Büyük felaketin yıl dönümünde, geçmişin acılarını unutmamak ve gelecek nesillerde deprem bilinci oluşturmak amacıyla Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesinde (ŞESAL) deprem tatbikatı düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlikle, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önemine dikkat çekildi.

ŞESAL Müdürü Mehmet Akif Güler, deprem bilincinin oluşturulması ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesine sağladığı katkılar ile özverili çalışmaları dolayısıyla Abdürrahim Ertan'a teşekkür etti. "Geçmişin acı hatırası, geleceğin hazırlığı olsun. Deprem bilinci hayat kurtarır" mesajıyla gerçekleştirilen tatbikat, 1943 Ladik Depremi'nin yıl dönümünde afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve geçmişte yaşanan felaketlerden ders çıkarmanın önemini bir kez daha hatırlattı.