Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Uzman Çavuş Köyceğiz'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

(MUĞLA) - Tekirdağ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Kamil Keskin'in cenazesi, memleketi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin için Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Keskin'in ailesinin yanı sıra, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Köyceğiz Kaymakamı Mehmet Kumcu, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, ailesi, silah arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda hemşehrisi katıldı.

Keskin'in cenazesi, bugün öğle ezanı sonrası Toparlar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Toparlar Türbe Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazede anne Fatma ve baba Ercan Keskin ayakta durmakta zorlandı. Anne Fatma Keskin, oğlunun arkadaşlarını öperek, "Oğlumu pamuklara sarmışlar, yüzü pamuk gibiydi. Benim oğlumu nasıl toprağa koyacağım?" ağıdı yaktı.