Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Uzman Çavuş Köyceğiz'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Uzman Çavuş Köyceğiz'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

23.02.2026 16:48  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kamil Keskin'in cenazesi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verildi. Törene aile, arkadaşlar ve birçok kişi katıldı.

(MUĞLA) - Tekirdağ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uzman Çavuş Kamil Keskin'in cenazesi, memleketi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin için Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Keskin'in ailesinin yanı sıra, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Köyceğiz Kaymakamı Mehmet Kumcu, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, ailesi, silah arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda hemşehrisi katıldı.

Keskin'in cenazesi, bugün öğle ezanı sonrası Toparlar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Toparlar Türbe Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazede anne Fatma ve baba Ercan Keskin ayakta durmakta zorlandı. Anne Fatma Keskin, oğlunun arkadaşlarını öperek, "Oğlumu pamuklara sarmışlar, yüzü pamuk gibiydi. Benim oğlumu nasıl toprağa koyacağım?" ağıdı yaktı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kamil Keskin, Kalp Krizi, Tekirdağ, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Uzman Çavuş Köyceğiz'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:57:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Uzman Çavuş Köyceğiz'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.