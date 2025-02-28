28 Şubat'ın Eğitim Üzerindeki Etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

28 Şubat'ın Eğitim Üzerindeki Etkileri

28 Şubat\'ın Eğitim Üzerindeki Etkileri

İshak Çelebi, 28 Şubat sürecinin eğitimde yarattığı adaletsizlikleri ve mağduriyetleri değerlendirdi.

28.02.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 28 Şubat postmodern darbesi ve eğitim sistemi üzerinde sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

28 Şubat katsayı zulmü, bir neslin okumasına ve memur olmasına engel oldu

Çelebi, 1998-2012 yılları arası 28 Şubat kararlarıyla uygulanmaya konan katsayı adaletsizliği; Meslek lisesi mezunlarının, özellikle de imam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye girmelerini imkansız hale getirdiğini belirterek, "Özellikle kız öğrencilerimizin okuması engellenerek eğitimlerine uzun süre ara vermelerine neden olmuştur. Memuriyete alınma yaşı olan 35 yaş sınırı bazı meslek grupları için 2011 yılında kaldırılsa da kamuda bazı A tipi kadrolarda hala 35 yaş sınırı bulunduğu için işe giremediler. Meslek liseliler ile İmam Hatiplilerin öteden beri yaşadıkları haksızlık ve mağduriyetleri çözmek için sendika olarak büyük gayretler gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Bu sorun tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Bugün yaşanan meslek lisesi sorununun temeli 28 Şubat'ta atıldı

Özellikle imam hatip okullarının hedef alındığı 28 Şubat sürecinde meslek liselilerin de imam hatiplilerin yanında kurban edildiğini anlatan Çelebi, açıklamasında şunları söyledi;

"Okumaları engellendi. Sınavla öğrenci alan ve kaliteli eğitim veren meslek liseleri, öğrencilerinin üniversiteye girişte sorun yaşamaları üzerine öğrenci bulmakta sorun yaşamış zamanla kalitesi ve öğrenci sayısı düşerek önemini kaybetmiştir. Zamanla meslek liseleri yerine genel liselere yönlenen öğrenciler kesintisiz 12 yıllık eğitim ve her ile açılan üniversiteler ile birlikte bir yanda sanayide eleman eksikliği diğer yanda işsizler ordusu oluşturmuştur.

Çok kişi mağdur oldu yenileri eklenmemeli

28 Şubat sürecinde etkiyi artırmak amacıyla özellikle muhafazakar kesim olmak üzere her kesimden insan haksız yere işinden, okulundan uzaklaştırılmış unutulmaz mağduriyetler yaşanmıştır. 28 Şubat'ta imam imam hatiplilere yapılan haksızlık, zulümün faturası günümüzde imam hatip ve imam hatipli olmayanlara haksızlığa dönüşmesine dikkat edilmeli, toplum ayrıştırılmamalı, herkes kucaklamalıdır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Meslek Lisesi, 28 Şubat, Politika, Sendika, Çelebi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 28 Şubat'ın Eğitim Üzerindeki Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Aleksandr Darçiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Aleksandr Darçiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:59 Rize’de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
22:33 Beştepe’den Öcalan’ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 17:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: 28 Şubat'ın Eğitim Üzerindeki Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.