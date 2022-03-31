3. Tesis Yönetim Çalıştayı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
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3. Tesis Yönetim Çalıştayı İstanbul'da düzenlendi

31.03.2022 22:44
3. Tesis Yönetim Çalıştayı İstanbul'da düzenlendi

Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin düzenlediği '3. Tesis Yönetim Çalıştayı', İstanbul'un 39 ilçesinden katılan profesyonel tesis yönetim şirketleri, paydaş firma temsilcileri ve iş kadınlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin düzenlediği '3. Tesis Yönetim Çalıştayı', İstanbul'un 39 ilçesinden katılan profesyonel tesis yönetim şirketleri, paydaş firma temsilcileri ve iş kadınlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğince (TRKTYD) İstanbul'da düzenlenen '3. Tesis Yönetim Çalıştayı' 39 ilçeden katılan profesyonel tesis yönetim şirketleri, paydaş firma temsilcileri ve iş kadınlarının katılımıyla başladı. Sektörde yaşanan sıkıntıların tartışıldığı çalıştaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Malik Ejder Batur ve Muhammed Emin Özkaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı da katıldı.

Çalıştay'da konuşma yapan Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, 2,5 milyon istihdamın bulunduğunu söyleyerek, "Değişen ve gelişen dünyada tesis yönetim sektörünün hizmet sektörünün en önemli yapı taşı oldu. Covid-19 sürecinde, tüm dünyadaki ekonomik dalgalanmalar sektörleri ekonomik olarak yorsa da, tesis yönetim şirketlerinin faaliyetlerini tüm illerde sürdürdüğünü, özellikle pandemi süresince virüs ile mücadelede tüm profesyonel tesis yönetim şirketlerinin 7/24 çalışarak hizmetlerini konutlara ilettik" dedi.

Pandemi sonunda İstanbul'da 81 ilden katılan sektör temsilcileri ile 2. Tesis Yönetim Çalıştayı'nı Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Sandalcı, "2. Çalıştay ve 2. Zirve programlarından sonra ortaya 700 sayfalık sektörün sorunları ve çözüm önerinin içerisinde bulunduğu bir eser çıktı. İlk ve tek çalıştay kitabının tüm sektör temsilcilerine, ilgili bakanlıklara, kamu kurumlara ilettik" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Sandalcı, "Cumhurbaşkanımızın 2053 ve 2071 hedefleri vizyonunda çalışmalarımızı sürdürerek, milletimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediyeler ile iş birliği çalışmalarını yürüten Kentsel Tesis Yönetim Derneği geçtiğimiz haftada Düzce Belediyesi ile ekim ayı içerisinde gerçekleştirdikleri iş birliği sözleşmesi, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde hayata geçirdikleri sertifika çalışmaları ile geniş ilgi uyandırmıştı. Kentsel Tesis Yönetim Derneği 2022 Yılı içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sektörel Programlar yapmaya hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Çalıştay sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı tablo hediye etti. - İSTANBUL

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Malik Ejder, AK Parti, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3. Tesis Yönetim Çalıştayı İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika


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