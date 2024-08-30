30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman\'da Kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman'da çeşitli etkinlikle kutlandı.

Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütünleşerek Anadolu topraklarının ezeli ve ebedi vatan olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 102. yıl dönümü, 30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman'da Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Vali Vekili Ali Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uzeyir Durmuş ve Belediye Başkanı Adurrahman Tutdere ile birlikte valilik makamında tebrikatları kabul etti. - ADIYAMAN