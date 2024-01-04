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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İçin Seçmen Listeleri Askıya Çıktı - Son Dakika
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İçin Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların listeleri muhtarlıklara iletildi. Seçmen listeleri 17 Ocak 2024 tarihine kadar muhtarlıklarda askıda olacak. Seçmenler, askıdaki listelerde nerede ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebilecekler.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İçin Seçmen Listeleri Askıya Çıktı
04.01.2024 - 16:04,
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların listeleri muhtarlıklara iletildi. Bugün muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listelerinde vatandaşlar nerede ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebilecek. Seçmen listeleri 17 Ocak 2024 tarihine kadar muhtarlıklarda askıda olacak.

Seçmen listelerini muhtarlığa asan Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için Yüksek Seçim Kurulu'nda gelmiş olan askı listelerimizi muhtarlıklarımıza asmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle astığımız listemiz 2 hafta boyunca muhtarlıklarımızda olacaktır. Burada ismi var mı? Yok mu? diye öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı muhtarlıklarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Yüksek Seçim Kurulu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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