32 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybetti, 10 çocuğunu üniversiteye gönderdi - Son Dakika
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32 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybetti, 10 çocuğunu üniversiteye gönderdi

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32 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybetti, 10 çocuğunu üniversiteye gönderdi
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Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan Gazi Servet Çiftçi, 32 yıl önce terörle mücadele kapsamında katıldığı operasyonda mayına basması sonucu iki gözünü ve bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmaya devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Gazi Servet Çiftçi, 32 yıl önce terörle mücadele kapsamında katıldığı operasyonda mayına basması sonucu iki gözünü ve bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Gazi Çiftçi, aradan geçen yıllarda 10 çocuğunu büyüterek üniversiteye gönderdi.

13 Mart 1995 tarihinde katıldığı operasyon sırasında mayına basması sonucu ağır yaralanan Çiftçi, olayda bir bacağını ve iki gözünü kaybetti. Yaşadığı zorlu sürece rağmen hayata küsmediğini belirten Çiftçi, gazi olduğu dönemde 4 çocuğunun bulunduğunu, daha sonra 6 çocuğunun daha dünyaya geldiğini söyledi.

Çocuklarını büyütmenin ve eğitimlerini tamamlamalarının kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Çiftçi, "13 Mart 1995'te sıkı olaylar vardı. Katıldığım operasyonda mayına basmam sonucunda bir ayağımı ve iki gözümü kaybettim. Ama kendimi çok iyi hissediyorum. Kaybettiğim sadece uzuvlarım oldu, manevi olarak hiçbir şey kaybetmedim. Gururluyum. Devletimiz var olsun, Allah devletimizi var etsin" dedi.

Gazi olduğu sırada 4 çocuğunun bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Çocuklarım o zaman çok küçüktü. Bu olaydan sonra 6 çocuğum daha dünyaya geldi. Şimdi 10 çocuğum var. Hepsini büyüttüm ve üniversiteye gönderdim" diye konuştu.

"Barış süreci beni de çok mutlu etti"

Bölgede huzur ve güven ortamının oluşmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Çiftçi, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, "Barış süreci beni de çok mutlu etti. Bahçeli'nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanımızın iradesiyle PKK silah bırakacağını açıkladı. Çok olumlu bir durum. Artık herkes köyünde, bağlı bulunduğu kırsal alanlarda rahatça gezebilir, oralarda ekonomik kazanç elde edebilir. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Çelik, Gazi Çiftçi'yi evinde ziyaret etti

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Gazi Servet Çiftçi'yi evinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çelik, her zaman şehit ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, "Bugün Şehit Gazi Derneği olarak 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Ülkemizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındaydık, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazilerin ülke ve gelecek nesiller için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ifade eden Çelik, "Çünkü onlar gerçekten bizler için, çocuklarımız için, şanlı bayrağımızı her yerde en yükseklerde dalgalandırmak için canlarını feda ettiler. Onun için onlara minnettarız. Bugün de Servet Çiftçi gazimizin yanındayız. Bu dava uğruna ayağını ve iki gözünü feda etti. Bu gerçekten gurur verici. Biz de bu yolda yürümeye ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar bizler için en kıymetli, en değerli kişilerdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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