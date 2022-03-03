35 yıl hem kaptanlık hem de antikacılık yaptı: "Bir daha dünyaya gelsem yine kaptan olurum" - Son Dakika
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35 yıl hem kaptanlık hem de antikacılık yaptı: "Bir daha dünyaya gelsem yine kaptan olurum"

03.03.2022 23:55

35 yıl hem kaptanlık hem de antikacılık yaptı: "Bir daha dünyaya gelsem yine kaptan olurum"ESKİŞEHİR Uzun yıllar kaptanlık yapan Eskişehirli Yalçın Oyal, seferlerinde çok sayıda tarihi yerleri gezme fırsatı bulduğunu ve bunun antikacılık işine girmesinde etkili olduğunu anlattı.

35 yıl hem kaptanlık hem de antikacılık yaptı: "Bir daha dünyaya gelsem yine kaptan olurum"

ESKİŞEHİR Uzun yıllar kaptanlık yapan Eskişehirli Yalçın Oyal, seferlerinde çok sayıda tarihi yerleri gezme fırsatı bulduğunu ve bunun antikacılık işine girmesinde etkili olduğunu anlattı.

Eskişehir'de antika ve hediyelik eşya dükkanı sahibi Yalçın Kaptan, seferlerden döndüğünde bir işi olmasını istediğini belirtti. Karaya ayak basmadığı uzun süreler boyunca bolca kitap okuyan Oyal, 35 yıl önce Eskişehir'de sadece üç tane antika dükkanı olduğu için kendisi de bir antika dükkanı açtı. İngiliz gemilerinde çalışarak iki kere dünyayı gezen Oyal," Liseyi bitirdikten sonra Türk Ticaret Filosunda 3. kaptan olarak denizlere açıldım. Daha sonra dört buçuk yıl yabancı gemilerde çalıştım. Bunun iki buçuk yılını İngiliz gemilerinde geçirdim. Bu vesileyle dünyayı iki defa dolaşmış oldum. Karaya döndüğümde, seferim bittiğinde de bir iş yapabilirim düşüncesi hasıl oldu. Bir meşgale olsun, yarın bir gün denizden ayrıldığımda karada bir işim olsun diye 1988'de 3. kaptanlığa başlamakla beraber bir hediyelik antika dükkanı açtım" dedi.

"Otuz dört yıldır hem denizci hem de antikacıyım"

Okyanusta boş vakitlerinde bolca kitap okuduğunu söyleyen Yalçın Oyal, bir gün Vehbi Koç'un "Her hangi bir iş yapmak istiyorsanız, hiç kimsenin yapmadığı bir işi yapın" sözüne rastladığını anlatarak, "O zamanlar Eskişehir'de 3 tane antikacı vardı. Koç'un dediğini yaparak bir antikacı dükkanı açtım. Bizimki de o Eskişehir'deki 4. antika dükkanı oldu. Otuz dört yıldır hem denizciliği hem de antikacılığa devam ettim" diye konuştu.

"Denizcilikle birlikte hem okudum hem gezdim"

Seferlerinde tarihi yerleri de gezme fırsatı bulan Yalçın kaptan, antikacılık işine girmesinde gezdiği yerlerinde etkisi olduğunu söyledi. Oyal, "Bir daha dünyaya gelsem yine kaptan olurum. Çok okuyan mı yoksa çok gezen mi daha çok bilir diye bir soru vardır. Denizcilikle birlikte hem okudum hem gezdim" dedi.

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Eskişehir, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 35 yıl hem kaptanlık hem de antikacılık yaptı: 'Bir daha dünyaya gelsem yine kaptan olurum' - Son Dakika


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