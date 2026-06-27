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37 Yıl Sonra Emeklilik Veda Töreni

37 Yıl Sonra Emeklilik Veda Töreni
27.06.2026 10:53
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Cemal Gürbüz, 37 yıllık öğretmenlik hayatının ardından öğrencileriyle duygu dolu bir veda yaşadı.

Sultanbeyli'de meslek hayatında 37 yılı geride bırakarak emekliye ayrılan sınıf öğretmeni Cemal Gürbüz, öğrencileri ve meslektaşlarının organize ettiği sürpriz veda programıyla uğurlandı.

Sultanbeyli Ahmet Huluk Dursun İlkokulu'nda görev yapan ve 37 yıllık öğretmenlik sürecini tamamlayan Cemal Gürbüz için okulda sürpriz bir veda etkinliği düzenlendi. Okul koridorunda karşılıklı sıralanan öğrenciler, alkışlar eşliğinde yürüyen emektar öğretmenlerine "Cemal Hoca seni çok seviyoruz" sloganlarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Öğrencilerin konfetiler patlattığı anlarda okulda duygu dolu anlar yaşandı.

Kendisi için hazırlanan sevgi koridorundan geçerek okulun çıkış kapısına kadar yürüyen Gürbüz, uğurlama törenine katılan herkese teşekkür etti. Programın bitiminde öğrenciler, emektar öğretmenlerini el sallayarak uğurladı. Düzenlenen veda etkinliğinden önceden haberdar olmadığını dile getiren Cemal Gürbüz; başta okul müdürü olmak üzere meslektaşlarına, okul personeline, öğrencilere ve velilere teşekkürlerini iletti.

Yaşadığı bu uğurlama anını ömrü boyunca unutmayacağını aktaran Gürbüz, "Nefes aldığım müddetçe bu güzel günü hep hatırlayacağım. Beni gerçekten çok duygulandırdılar. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Mesleğe yeni adım atan genç öğretmenlere de tecrübelerini aktararak tavsiyelerde bulunan Gürbüz, görev heyecanının daima diri tutulması gerektiğine dikkat çekerek, "İlk günkü heyecanlarını asla kaybetmesinler. Heyecan tükendiği zaman artık yapacak bir şey kalmıyor demektir. İçinde heyecan barındırmayan bir insan, karşısındaki öğrenciye hiçbir şey aktaramaz. Tek formül heyecan, heyecan, heyecan" dedi.

Emektar öğretmenin veda töreni, öğrencilerin yoğun alkışlarıyla son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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