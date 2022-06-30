4. KÜN Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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4. KÜN Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

30.06.2022 14:02
4. KÜN Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kapadokya Üniversitesi'nin 'Mustafapaşa'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile geleneksel yaşamı' konusu ile düzenlediği ödüllü fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Kapadokya Üniversitesi'nin 'Mustafapaşa'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile geleneksel yaşamı' konusu ile düzenlediği ödüllü fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Fotoğraf ve Sinema Topluluğu tarafından, Kapadokya'nın en önemli destinasyonlarından olan Mustafapaşa köyü (Sinasos) için görsel bir arşiv oluşturma çalışmaları çerçevesinde düzenlenen '4. Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması'nda, jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği 'İp Boyama' fotoğrafıyla Gamze Bozkaya elde etti. Yarışmada, Sadi Gökpınar'ın 'Hayata Bakış' fotoğrafı ikinciliği, Vehbi Taşkıran'ın 'Nohut Mayası' fotoğrafı ise üçüncülüğe layık görüldü. Türkiye genelinde herkese açık yapılan yarışmada, ilk üç sıraya giren katılımcılara ödül olarak 3 bin, 2 bin ve bin Türk Lirası verilirken; sergilemeye layık görülen 17 esere de 250 Türk Lirası verilecek. Fotoğraf sergisi, üniversite tarafından sonradan duyurulacak bir tarihte, ilk olarak Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek. Sergi ayrıca, üniversitenin Ürgüp Sağlık Yerleşkesi ve Uçhisar Sanat Yerleşkesi Fuaye alanlarında da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kapadokya Üniversitesinin (KÜN) merkezinin de bulunduğu Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa Köyü, UNWTO tarafından dünyanın 'En İyi Turizm Köyleri'nden' biri seçilmişti. Eski adı Sinasos olan Mustafapaşa, Orta Çağ'dan (Bizans) Osmanlı'ya, Osmanlı'dan erken cumhuriyet dönemine kadar çeşitli dönemlerde inşa edilmiş 200 civarında tescilli yapısı, yerel kültürü ve gelenekleri ile öne çıkmaktadır. Lozan Mübadelesi öncesi dönemde gayrimüslim ve Müslüman halkın birlikte yaşadığı Mustafapaşa, mübadele sonrası gelen Makedon göçmenlerinin de etkisi ile benzersiz bir yaşayan kültür mirasına dönüşmüştür.4. Kapadokya Üniversitesi Fotoğraf Yarışması, Mustafapaşa'nın doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra geleneksel yaşamının da belgelenmesi amacıyla gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mustafapaşa, Kapadokya, Sinema, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 4. KÜN Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4. KÜN Fotoğraf Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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