43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

10.03.2022 21:54

43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafif kar yağışı etkili olmaya başladı.

43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafif kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafif şekilde başladı. kar yağışı ile birlikte Karayolları 44. Şube Şefliği ekiplerince ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Ankara- Samsun, Kırıkkale- Kayseri karayolundaki ulaşımda aksama yaşanmadığı görüldü. Kentte kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı
43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı
43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı

Kırıkkale, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:32 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 22:05:03. #1.12#
SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement