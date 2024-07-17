5 Yaşındaki Eymen Cangözen, Linda Bebeğe Büyük Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

5 Yaşındaki Eymen Cangözen, Linda Bebeğe Büyük Destek Verdi

5 Yaşındaki Eymen Cangözen, Linda Bebeğe Büyük Destek Verdi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret eden SMA tip 2 hastası Linda bebeğe bağışlar sürerken, 5 yaşındaki Eymen Cangözen kumbarasındaki bin 500 TL'yi Linda bebeğin tedavisinde kullanılması için bağış kutusuna attı. Cangözen ailesinin Linda'ya Nefes Ol kampanyasına da önemli bir bağış yaptığı öğrenildi.

17.07.2024 21:56  Güncelleme: 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret eden SMA tip 2 hastası Linda bebeğe bağışlar sürerken gelen bir bağış herkese duygu dolu anlar yaşattı. 5 yaşındaki Eymen Cangözen anne ve babasıyla Germencik Belediyesine gelerek Başkan Zencirci'ye kumbarasını bağışladı.

Fulya ve Ahmet Cangözen'in oğlu Eymen Cangözen kumbarasında biriktirdiği bin 500 TL'yi Linda bebeğin tedavisinde kullanılması için bağış kutusuna attı. Öte yandan, Cangözen ailesinin Eymen'in kumbarasının dışında yakın zamanda önemli miktarda bir bağış yaparak 'Linda'ya Nefes Ol' kampanyasına katkıda bulundukları öğrenildi. Başkan Zencirci duyarlılıkları için Cangözen ailesine ve özellikle de minik Eymen'e bu büyük desteği için teşekkür ederek, Linda bebeğe destek çağrısını yineledi. Başkan Zencirci, "Küçük kızımız Linda'nın ziyaretinden bugüne onun hayata tutunması için başlatılan 'Linda'ya Nefes Ol' kampanyasına odaklandık. Birçok hayırsever vatandaşımız destek verdi ve vermeye devam ediyor. Bugün de Linda yaşasın diye 5 yaşındaki Eymen'imiz kumbarasını getirmiş. Ailesi sayın Fulya Cangözen ve sayın Ahmet Cangözen sağ olsunlar destekte bulunmuşlardı. Bugün de oğulları Eymen'in bağışıyla Linda sağlığına bir adım daha yaklaştı. Umarım en kısa sürede sosyal sorumluluk ve duyarlılıkla Linda bebek ve Linda bebekler sağlıklarına kavuşacak" dedi.

Valilik izniyle başlatılan bağış kampanyasında 3 aydan az süresi kalan minik Linda'nın bağış toplanma seviyesi yüzde 29'a ulaşmış durumda. Tedavisi için 1 milyon 822 bin ABD doları değerindeki Zolgensma isimli ilacın temin edilmesi ve şu an 11 kilo olan Linda'nın 13 kilo vücut ağırlığını geçmemesi gerekiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Burak Zencirci, Germencik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 5 Yaşındaki Eymen Cangözen, Linda Bebeğe Büyük Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
20:43 TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale TSK ile ilgili sözleri duyan emniyet amirinden anında müdahale
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
23:04 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü 154 kiloluk anne 10 yaşındaki oğlunun üzerine oturarak öldürdü
22:24 İlk günden tartışmalara dahil oldu Allan Saint-Maximin’den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt İlk günden tartışmalara dahil oldu! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına bomba yanıt
21:59 Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’yı PFC Arda Kardzhali 1924’e kiraladı Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı PFC Arda Kardzhali 1924'e kiraladı
21:28 Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu
20:32 Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu Apartmana kabusu yaşatan adamı öfkeli komşular az kalsın öldürüyordu
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:09 FBI’ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı FBI'ın saldırgan hakkında yaptığı açıklama kafaları karıştırdı
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 23:39:34. #1.13#
SON DAKİKA: 5 Yaşındaki Eymen Cangözen, Linda Bebeğe Büyük Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement