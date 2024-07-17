5 Yaşındaki Eymen Cangözen, Linda Bebeğe Büyük Destek Verdi

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Geçtiğimiz günlerde Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret eden SMA tip 2 hastası Linda bebeğe bağışlar sürerken gelen bir bağış herkese duygu dolu anlar yaşattı. 5 yaşındaki Eymen Cangözen anne ve babasıyla Germencik Belediyesine gelerek Başkan Zencirci'ye kumbarasını bağışladı.

Fulya ve Ahmet Cangözen'in oğlu Eymen Cangözen kumbarasında biriktirdiği bin 500 TL'yi Linda bebeğin tedavisinde kullanılması için bağış kutusuna attı. Öte yandan, Cangözen ailesinin Eymen'in kumbarasının dışında yakın zamanda önemli miktarda bir bağış yaparak 'Linda'ya Nefes Ol' kampanyasına katkıda bulundukları öğrenildi. Başkan Zencirci duyarlılıkları için Cangözen ailesine ve özellikle de minik Eymen'e bu büyük desteği için teşekkür ederek, Linda bebeğe destek çağrısını yineledi. Başkan Zencirci, "Küçük kızımız Linda'nın ziyaretinden bugüne onun hayata tutunması için başlatılan 'Linda'ya Nefes Ol' kampanyasına odaklandık. Birçok hayırsever vatandaşımız destek verdi ve vermeye devam ediyor. Bugün de Linda yaşasın diye 5 yaşındaki Eymen'imiz kumbarasını getirmiş. Ailesi sayın Fulya Cangözen ve sayın Ahmet Cangözen sağ olsunlar destekte bulunmuşlardı. Bugün de oğulları Eymen'in bağışıyla Linda sağlığına bir adım daha yaklaştı. Umarım en kısa sürede sosyal sorumluluk ve duyarlılıkla Linda bebek ve Linda bebekler sağlıklarına kavuşacak" dedi.

Valilik izniyle başlatılan bağış kampanyasında 3 aydan az süresi kalan minik Linda'nın bağış toplanma seviyesi yüzde 29'a ulaşmış durumda. Tedavisi için 1 milyon 822 bin ABD doları değerindeki Zolgensma isimli ilacın temin edilmesi ve şu an 11 kilo olan Linda'nın 13 kilo vücut ağırlığını geçmemesi gerekiyor. - AYDIN