56 Yıldır Süpürge Satan Sami Turna

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 56 yıldır süpürge satarak geçimini sağlayan Sami Turna, günde yaklaşık 70 kilometre yol katettiğini belirtti.

56 yıldır süpürge satarak geçimini sağlayan Sami Turna, Lüleburgaz'dan yürüyerek Muratlı'ya geliyor. Günde yaklaşık 70 kilometre yol katettiğini söyleyen Turna, dört çocuğunu da süpürge satışından elde ettiği gelirle okuttuğunu belirtti. Turna, çocuklarından birinin öğretmen, birinin muhasebeci olduğunu, iki çocuğunun ise eğitim hayatına devam ettiğini aktardı. 6 da torunu olduğunu ifade eden Sami Turna, "Ömrüm yettiğince bu mesleği sürdüreceğim" diyerek mesleğine olan sevgisini dile getirdi. - TEKİRDAĞ