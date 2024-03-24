59 yaşındaki kadın, arkadaşlarına meydan okuyarak ehliyet aldı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Fatma Ernez (59) arkadaşlarına inat ehliyet aldı. Ernez, "Yaşın sınırı yok, insanlar azmettikten sonra yapamayacağı bir şey yok. Ehliyetimi aldım, artık kendi otobüsümü alacağım ve servis otobüsü kullanacağım" dedi.

Korkuteli'ne bağlı Yelten Mahallesinden Fatma Ernez (59) yaşı nedeniyle ehliyet alamayacağını söyleyerek kendisiyle iddialaşan arkadaşlarına inat kursa gidip, 1 ay içinde otobüs ehliyetini almaya hak kazandı. Yazılı sınavın ardından girdiği direksiyon sınavını tek seferde geçen Fatma Ernez, "Otobüs ehliyetini aldım. Artık otobüs alıp, servis yapacağım. Yaş sınırı yok, azmettikten sonra her işin hakkından gelinebiliyor. Hayalim olan otobüs kullanmak için ilk olarak otobüs alıp, Yelten mahallesinden Korkuteli'ne servis yapacağım" dedi.

Yaşı nedeniyle ehliyet alamayacağını söyleyerek kendisiyle iddialaşan arkadaşlarına inat sürücü belgesini almaya hak kazandığını söyleyen Fatma Ernez, "Kafamda servisçilik yapmak vardı. Ben de ilk olarak otobüs ehliyeti almayı kafama koydum. Yayla sürücü kursuna otobüs ehliyeti almak için müracaat ettim. Yazılı sınav sonrası direksiyon sınavını da kazanarak D ehliyeti almaya hak kazandım" dedi. - ANTALYA