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6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 17 gazeteci mezarları başında anıldı - Son Dakika
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6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 17 gazeteci mezarları başında anıldı

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yaşamını yitiren 17 gazeteci, meslektaşları tarafından mezarları başında anıldı. İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, gazetecilerin mezarları başında yapılan anma töreninde duygusal bir konuşma yaparak, kaybettikleri meslektaşlarını özlemle andıklarını belirtti.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 17 gazeteci mezarları başında anıldı
10.01.2024 - 10:01,
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6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybeden 17 gazeteci mezarları başında anıldı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinde köşe yazarından muhabire, dizgiciden gazete sahibine 17 basın mensubu hayatını kaybetti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde meslektaşları onları unutmadı. Hayatını kaybeden gazetecilerin mezarlarını ziyaret eden gazeteciler, Yasin'i Şerif okuyup dua etti.

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, "Depremde, asrın felaketinde kaybettiğimiz 17 basın mensubu arkadaşlarımızı mezarları başında anıyoruz. Üzgünüz, hepsiyle yaşanmış bir anımız, hepsiyle geçirilmiş zamanımız var. Mekanları cennet olsun, Rabbim cennetiyle ödüllendirsin" dedi.

Hayatını kaybeden gazetecilerin meslektaşları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü üzüntü içinde geçirdiklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Gazeteciler Günü, Adıyaman, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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