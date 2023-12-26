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6 yaşındaki Yusuf, milli muharip uçağı KAAN'ın maketini yaptı - Son Dakika
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6 yaşındaki Yusuf, milli muharip uçağı KAAN'ın maketini yaptı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Yusuf, TEKNOFEST gezisinde etkilendiği milli muharip uçağı KAAN'ın maketini babasıyla birlikte yaptı. Pilot olmak isteyen Yusuf, yerli ve milli uçaklara ilgi gösteriyor.

6 yaşındaki Yusuf, milli muharip uçağı KAAN\'ın maketini yaptı
26.12.2023 - 16:24,  Güncelleme: 16:28
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Yusuf, TEKNOFEST gezisinde etkilendiği milli muharip uçağı KAAN'ın maketini babasıyla birlikte yaptı. Pilot olmak isteyen Yusuf, yerli ve milli uçaklara ilgi gösteriyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan anaokulu öğrencisi Yusuf (6), geçtiğimiz aylarda Ankara ve Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST gezisinde gördüğü milli muharip uçağı KAAN'dan etkilendi. Büyüyünce pilot olmak isteyen 6 yaşındaki Yusuf, babası ile birlikte KAAN ismini verdiği maket uçağı yaptı. Askeri üniforma giymeyi seven Yusuf, kendine göre tasarladığı uçağa, "Biz inandık, sizde inanın uçuşa son 1 gün" yazdığı pankartla mesaj gönderdi. 10 günde yapımını tamamladığı maket uçağını, okulunda düzenlenen proje yarışmasına sunacak. Yusuf'un babası Yakup Gümüş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun savaş uçaklarına ilgisinin olduğunu ifade ederek, TEKNOFEST gezisinde gördüğü KAAN uçağının maketini beraber yaptığını söyledi.

Oğlu ile birlikte KAAN uçağını yapmaya karar verdiklerini anlatan Gümüş, "Ankara ve Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST gezilerine gittik. Kendimde savunma sanayi çalışanıyım. TEKNOFEST gezilerine gittiğimizde çocuklar görüyor beğeniyor. Anaokulunda bir proje istediler. Bizimde ilgi alanımız olduğu için KAAN uçağının maketini yaptık. Önceleri basit düşündük ama 'şöyle-böyle' yapalım derken ortaya bu çıktı. SOLOTÜRK gösterilerini de seviyor. KAAN uçağını da canlı görürse kokpitine oturursa memnun oluruz. Yusuf'ta çok sevinir. İnşallah da olur. Sonuçta yerli ve milli sanayimiz çok önemli. Son dönemde de çağ atladık. 5'inci nesil uçağı da yapma konumuna geldik. Çok önemsiyorum adeta bir milat. Çocuklarımıza da aşılamamız lazım. Pilot olmak istiyor inşallah da olur, amacına da ulaşır. Bizde seviniriz" diye konuştu.

Yusuf Gümüş ise, "TEKNOFEST'te gittiğimde KAAN'ı gördüm. Yerli ve milli uçağımız. Uçağı çok seviyorum. Babamla beraber yaptık. Boyadık, yapıştırdık, kalemle de çizdik" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 6 yaşındaki Yusuf, milli muharip uçağı KAAN'ın maketini yaptı - Son Dakika


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