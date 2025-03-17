69. Kan Bağışını Yapan Vatandaş Umut Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

69. Kan Bağışını Yapan Vatandaş Umut Oldu

Bilal Karaca, Bayburt'ta 69. kan bağışını yaparak birçok insana umut oldu ve örnek teşkil etti.

17.03.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

69'uncu kan bağışını yapan Bayburtlu vatandaş birçok insana umut oldu

BAYBURT - Bayburt'ta yaşayan Bilal Karaca isimli vatandaş, 69'uncu kan bağışını yaptı. Uzun yıllardır düzenli olarak kan bağışında bulunan, insanlara umut olan Karaca, "3 kişiye hayat vermek, doğaya bir fidan bağışlamak asıl prensibimiz, bunun için yaşıyoruz" dedi.

35 yıldır elektrik işiyle uğraşan jeneratör teknikeri Bilal Karaca, yaptığı kan bağışıyla onlarca insana can oldu. Erzurum, Gümüşhane, Bayburt illeri arasında Doğu'da en çok kan bağışında bulunan, 69'uncu kan bağışıyla Bayburt plakasını yakalayan Karaca'ya, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik ve Doğu Anadolu Kızılay Kan Bölge Müdürü Dr. Abdullah Üzer tarafından plaket verildi.

20'li yaşlarda kan vermeye başladı yıllardır kan bağışı yapıyor

60 yaşındaki Bilal Karaca, 20'li yaşlarının başında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere kan vererek, kan bağışçısı oldu. Düzenli olarak kan vermeye özen gösterdiğini belirten Karaca, hem insanlara yardım amaçlı, hem de sağlık açısından kan vermeyi önemli bulduğunu söyledi.

"3 kişiye hayat vermek, doğaya bir fidan bağışlamak asıl gayemiz"

Kan bağışı sonrası Kızılay'ın gönderdiği "Teşekkürler kan dostum. Bağışladığınız kan ihtiyaç sahibine ulaşmıştır. 3 kişiye umut, doğaya bir fidan armağan ettiniz" mesajıyla mutlu olduğunu dile getiren Karaca, "Kendi işletmemde insanlara enerji sağlamakla uğraşıyorum, bunun yanı sıra insanlar için, sağlık için Kızılay'a kan bağışında bulunuyorum. 3 kişiye hayat vermek, doğaya bir fidan bağışlamak asıl prensibimiz, bunun için yaşıyoruz. Kızılay'ın bize göndermiş olduğu mesajlar bizi motive ediyor. Buyurun gelin siz de kan verin, 3 hayatı kurtarın, bir fidan dikin. Gelecekte kan ihtiyacı olan insanlara yardımınız olsun" şeklinde konuştu.

"İstiyorum ki daha nice hayatlara can verebileyim, nice insanlara dokunabileyim"

İnsanlara kan bağışında bulunmaları için çağrıda bulunan Karaca, "Ben saymadım ama Kızılay'ın bilgi vermesi üzerine 69'uncu kan bağışım olmuş, Bayburt plakasını yakaladığıma da çok mutluyum. Bölgede tek olduğumu biliyorum, istiyorum ki daha nice hayatlara can verebileyim, nice insanlara dokunabileyim, doğaya bir fidan dikebileyim, ümidimiz bu yönde. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir olmak üzere herkesi kan vermeye davet ediyorum" sözlerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bilal Karaca, Bayburt, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 69. Kan Bağışını Yapan Vatandaş Umut Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
Yunanistan’da ’KKTC’ tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi
Putin’den 683 Capital’e Menkul Kıymet İzni Putin'den 683 Capital'e Menkul Kıymet İzni
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar
Amasya’da ambulansta kaçak göçmen yakalandı Amasya'da ambulansta kaçak göçmen yakalandı
AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı

19:49 Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
13:17 Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş
08:30 Hande Erçel göze girdi Kaynana Arzu Sabancı’dan müstakbel geline sürpriz Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
08:10 Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama
07:38 Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
07:36 Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti
07:24 Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu Bakın ne yemiş Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
01:27 Ordu’da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti Ordu'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:46 ABD’nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
00:36 Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi Lübnan’a roket saldırısı Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi! Lübnan'a roket saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 20:24:56. #7.13#
SON DAKİKA: 69. Kan Bağışını Yapan Vatandaş Umut Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.