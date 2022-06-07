15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sinema etkinliğinde öğrencilerimize patlamış mısır ikram edildi. 15 yıl kutlama etkinlikleri ve mezuniyet programı, 9 Haziran Perşembe gününe kadar sürecek.

Kaynak: İHA

Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor - Son Dakika

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