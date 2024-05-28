"7 çocuğum aç" diyerek kendini kesmişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı - Son Dakika
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Yerel

"7 çocuğum aç" diyerek kendini kesmişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

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"7 çocuğum aç" diyerek kendini kesmişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı Bolu'da ekonomik zorluklar yaşadığı gerekçesiyle herkesin önünde bıçakla kendine zarar veren ve "7 çocuğum aç ne yapayım" diyen şahsın üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi.

28.05.2024 16:37
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"7 çocuğum aç" diyerek kendini kesmişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

BOLU - Bolu'da ekonomik zorluklar yaşadığı gerekçesiyle herkesin önünde bıçakla kendine zarar veren ve "7 çocuğum aç ne yapayım" diyen şahsın üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi.

Karaçayır Mahallesi'nde yaşayan Levent Ü. (39), öğle saatlerinde İmaret Meydanı'na geldi. Levent Ü., geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek intihar edeceğini söyledi. Üzerindeki tişörtü çıkaran Levent Ü., yanında bulunan bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Ü., "Ben bu dünyada fazlayım" diyerek kollarına ve omuzlarına kesik attı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sakinleştirilen Ü., gazetecilere açıklama yapmak şartıyla elindeki bıçağı polis teslim etti.

"Yavrularım aç ne yapayım?"

İntihar etmeye kalkışan Levent Ü. gazetecilere yaptığı açıklamada, "7 çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak? Derdime çare yok mu? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Ben kötü bir adam değilim. Yavrularım aç ne yapayım?" ifadelerini kullandı.

Üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi

İmaret Meydanı'nın yakınında bulunan Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelen Levent Ü.'nün ailesinden gerekli bilgileri aldı. Yardım işlemleri için devreye giren ekipler, Levent Ü.'nün eşini ve bir çocuğunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürdü. Ekiplerin yardım için başlattığı çalışmalarda, Levent Ü.'nün üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi. Şahsın Ankara Sincan ilçesinin nüfusuna kayıtlı olduğu ve Sincan ilçesinden devlet desteği aldığı tespit edildi. Levent Ü.'nün Aile ve Sosyal Hizmetler'de bulunan eşinin ise yapılan mal varlığı soruşturmasının ardından binadan kaçtığı öğrenildi.

"7 çocuğum aç" diyerek kendini kesmişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
Kaynak: İHA

Bolu, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel '7 çocuğum aç' diyerek kendini kesmişti, üzerine kayıtlı 6 araç çıktı - Son Dakika

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