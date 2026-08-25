Mardin\'de Tugay Komutanlığı Devir Teslim Töreni

Mardin 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, komuta ve sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Vali Yardımcıları Burak Çimşir ve İbrahim Engin Şenay, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, il protokolü, aziz şehitlerin aileleri ile kahraman gaziler katıldı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının tarihçesi sunuldu. Görevi devreden ve devralan komutanların özgeçmişlerinin okunmasının ardından sancak tören alanındaki yerini aldı. Sancağın devir tesliminin ardından komuta devir teslimi gerçekleştirildi. Alay forsunun görevi devreden komutana takdim edilmesi ve Devir Teslim Tutanağı'nın imzalanmasıyla törenin resmi bölümü tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğine atanan 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, komuta ve sancağı Tuğgeneral Ayhan Ocak'a devretti. Devir teslim töreninin ardından düzenlenen askeri geçit töreniyle program sona erdi.

Tören sonrasında Vali Sayın Tuncay Akkoyun, görevini devreden Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ile görevi devralan Tuğgeneral Ayhan Ocak'ı tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.