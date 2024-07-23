71 yaşındaki Huriye Danış, Sincan Belediyesi kursunda iğne oyası öğrendi - Son Dakika
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Yerel

71 yaşındaki Huriye Danış, Sincan Belediyesi kursunda iğne oyası öğrendi

71 yaşındaki Huriye Danış, Sincan Belediyesi kursunda iğne oyası öğrendi

Sincan Belediyesinin meslek kursuna yazılan 71 yaşındaki Huriye Danış, bin bir emek vererek iğne oyası öğrendi. Kursa 1 aydır devam eden Danış, yeni bir ortama girerek sosyalleşme imkanı da buldu. Eğitmen Dilek Eskioğlu, kursun kadınlara yönelik katkısını vurguladı.

23.07.2024 15:06  Güncelleme: 15:09
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Sincan Belediyesinin meslek kursuna yazılan 71 yaşındaki Huriye Danış, bin bir emek vererek iğne oyası öğrendi.

Sincan Belediyesinin kursları 7'den 70'e her kesimden insanın hayatına dokunuyor. Çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik kurslar büyük beğeni toplarken, kişisel gelişime ve ev ekonomisine de katkı sağlıyor. İğne oyası kursuna katılarak yıllar boyunca ertelediği hayaline kavuşan 71 yaşındaki Huriye Danış, azmiyle herkese örnek oluyor.

Kursa 1 aydır devam ettiğini ifade eden Huriye Danış, kısa sürede iğne oyasının inceliklerini öğrendi. Yeni bir ortama girerek sosyalleşme imkanı da bulan Huriye Danış, "Başlamadan önce hiçbir şey bilmiyordum. 71 yaşındayım iğne oyasını burada öğrendim. Kursun devamını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hayallerini Sincan Belediyesi sayesinde motiflere döktüğünü ifade eden Danış, "Bir havlu, üç yemeni yaptım. Şimdi de elimdeki dördüncü yemeniyi bitiriyorum. İğne oyası yapmayı çok istiyordum sonunda muradıma erdim" diye konuştu.

Eğitmen Dilek Eskioğlu ise kursun kadınlara yönelik katkısına değindi. Eskioğlu, "Hanımlar buraya mutlaka her gün gelirler. Hem sohbet ederler hem çaylarını içerler hem sosyalleşirler hem de oya yaparlar. Burada hobi amaçlı iğne oyası öğrendiler. Bence çok güzel bir şey, ileride bunu maliyete de dökebilirler. Hanımlara bu imkanı tanıyan Başkanımız Sayın Murat Ercan'a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 71 yaşındaki Huriye Danış, Sincan Belediyesi kursunda iğne oyası öğrendi - Son Dakika

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