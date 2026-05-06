75 Yaşındaki Usta: Tahta Beşik Yapımını Sürdürüyor
75 Yaşındaki Usta: Tahta Beşik Yapımını Sürdürüyor

06.05.2026 03:34
Hatay'da 75 yaşındaki Ömer Solak, çıraksız tahta beşik yapımını sürdürüyor, beşikler 3-4 bin TL.

Hatay'da yaşayan 75 yaşındaki Ömer Solak, babasından öğrendiği tahta beşik yapımına yıllarını adasa da çıraksız kalmış durumda. Günümüzde çok fazla tercih edilmeyen tahta beşikleri talebe özel 1 günde üretebilen Solak, 3 bin TL ve 4 bin TL fiyatlarla beşikleri satışa sunuyor.

Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ömer Solak, tahta beşik yapımını babasından öğrendi ve ömrünü adadı. Evlatlarını tahta beşik yaparak büyüten ve hayata kazandıran emektar usta, şimdiyse çırak bulamamaktan dert yanıyor. İlerleyen yaşına rağmen gelen talepleri geri çevirmeyen Solak'ın bir günde ürettiği tahta beşikler 3 bin TL ve 4 bin TL'den alıcı buluyor. Tahta beşiklerin sağlıklı ve taşınması kolay olduğu için tercih edildiğini söyleyen Solak, tahta beşik çok fazla tercih edilmediği için çırak bulamadığını söyledi.

"Unutulmaya yüz tuttuğu için kimse öğrenmek istemiyor"

Tahta beşikleri ilerleyen yaşına rağmen azmiyle 1 günde yapabildiğini dile getiren Solak, "Tahta beşiklerin yapımı bir gün sürüyor. Beşiklerimiz sağlıklı, salladıkça tıkırtısından bebek uyur. Beşiğin tamamının hepsinin yapımı bana ait. Ceviz, kavak ve kasnak ile yapıyorum. Kışın sıcak olur ve sağlıklı olur. Beşiklerin fiyatı; 3 bin TL ve 4 bin TL. 70 yaşını geçtim, babamdan öğrendim hala devam ediyorum. Unutulmaya yüz tuttuğu için kimse öğrenmek istemiyor. Taşınması kolay, araba arkasına ve kanepe altına sığar. Yer meşguliyeti az ve her yere gider" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

