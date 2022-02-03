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8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısı yapıldı

03.02.2022 17:45
8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısı yapıldı

Safranbolu Belediyesi tarafından her yıl kapsamlı olarak hazırlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlık toplantısı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından her yıl kapsamlı olarak hazırlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlık toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse Başkanlığında yapılan toplantıya STK temsilcileri katıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda gerçekleştirilen program, karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak, hazırlıkların tamamlanması ve önerilerin değerlendirilmesi için yaklaşık 15 gün sonra bir daha yapılmak üzere çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Toplantı sonrası konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "Bu toplantının bir benzerini 2020 yılında da yapmıştık. Bütün Sivil Toplum Kuruluşlarından, kurumlardan, Siyasi partilerden kadın temsilciler istemiştik. Onlarla birlikte 8 Marta dair neler yapabiliriz onları konuştuk. 8 Mart bir kutlama değil anma günüdür. 8 Mart'ı kadınların sorunlarını masaya yatırma günü olarak görüyoruz" dedi.

2021 yılında pandemi nedeni ile bir araya gelemediklerini kaydeden Başkan Köse, " Bu yıl yine beraber karar verelim istedik. Hatta erkek katılımcımız da vardı. Zaten olmalı da. Bizim gibi düşünen, kadınların yanında olan erkekleri de görmek istiyoruz etkinliklerimizde. Daha önce de belirttiğim üzere Siyasi Partilerden, STK'lardan ve kurumlardan katılım sağlandı ve ortaya oldukça güzel öneriler çıktı. Yapılacak değerlendirmenin ardından 15 gün sonra bir araya gelerek programa son şeklini vereceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısı yapıldı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısı yapıldı

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Kadınlar Günü, Safranbolu, Emekçi, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika


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