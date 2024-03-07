8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Askeri Müzeler Kadınlara Ücretsiz - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Askeri Müzeler Kadınlara Ücretsiz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Askeri Müzeler Kadınlara Ücretsiz

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart'ta kadınlar ücretsiz gezebilecek.

07.03.2024 14:50
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeleri kadınlar ücretsiz olacak ziyaret edebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart'ta kadınlar ücretsiz gezebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Askeri Müzeler Kadınlara Ücretsiz - Son Dakika

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