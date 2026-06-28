8 Yaşındaki Demirhan'ın Müzik Hayali - Son Dakika
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8 Yaşındaki Demirhan'ın Müzik Hayali

8 Yaşındaki Demirhan\'ın Müzik Hayali
28.06.2026 13:36
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Tunceli'de 2 yaşında piyano çalmaya başlayan Demirhan, Fazıl Say gibi piyanist olmayı hedefliyor.

Tunceli'de 2 yaşından beri piyano çalan 8 yaşındaki Demirhan Gündoğdu, ailesinin desteğiyle hayalini büyütüyor. Minik piyanistin en büyük hedefi ise Fazıl Say gibi başarılı bir sanatçı olmak.

Tunceli'de yaşayan 8 yaşındaki Demirhan Gündoğdu, henüz 2 yaşındayken oyuncak piyanosuyla başladığı müzik serüvenini profesyonel eğitimle sürdürüyor. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Demirhan, her gün düzenli çalışarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. En büyük hedefinin Fazıl Say gibi dünyaca tanınan bir piyanist olmak olduğunu söyleyen minik yetenek, ailesinin maddi ve manevi desteğiyle hayaline emin adımlarla ilerliyor. Babasının tayini nedeniyle Tunceli'den ayrılmaya hazırlanan Demirhan, çok sevdiği şehirden ayrılacak olmanın da üzüntüsünü yaşıyor.

"Parmaklarım piyanoya yetişmediği için çalmakta biraz zorlanıyorum"

Parmakları piyanoya yetişemediği için zorlandığını ancak çalışmaya devam ettiğini belirten minik piyanist Demirhan Gündoğdu, "8 yaşındayım, 2 yaşından beri piyano çalıyorum. Büyüyünce Fazıl Say gibi bir piyanist olmak istiyorum. Parmaklarım piyanoya yetişmediği için çalmakta biraz zorlanıyorum. Mesela bu eserde biraz zorlanıyorum ama kendimi hızlandırmak için her gün çalıyorum. Buradan gidiyorum, onun için çok üzgünüm. Bu türküyü söylerken burayı düşünerek söyledim. Burayı çok seviyorum. Burada daha uzun kalmak istiyorum ama gitmemiz gerekiyor" dedi.

"Oğlum sayesinde ben de notaları ve piyano çalmasını öğrendim"

Demirhan'la birlikte kendisinin de nota bilgisinin geliştiğini ve zaman zaman oğluna eşlik ettiğini aktaran anne Şeyma Gündoğdu, "Demirhan 2 yaşından beri piyano çalıyor. Kendi kendine öğrendi. Oyuncak piyanosuyla başladık aslında. 3 senedir de Defne Hocamızla beraber devam ettik. Oğlumu ileride piyanist olarak görmek isterim. Fazıl Say gibi bir piyanist olmak istiyor. Hedefleri hep piyano yönünde. Oğlum küçük yaştan beri piyano çalıyor. Bizler de maddi manevi destek oluyoruz. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Oğluma destek olmakla birlikte benim de nota bilgilerim gelişti. Oğlum sayesinde ben de notaları ve piyano çalmasını öğrendim diyebilirim. Flütle eşlik ediyorum bazen, bazen de tek başına çalıyor bana notaları anlatıyor" diye konuştu.

Piyano öğretmeni Defne Bucak ise, "Demirhan'la yaklaşık 3 senedir çalışıyoruz. Onunla birlikte burada çok güzel konserler verdik. Çok güzel anılar biriktirdik. Şimdi gidiyor olması nedeniyle çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hem ben hem de piyano arkadaşları. Bir konser anısı daha bıraktı bize bir ay önce. Çok üzüntülüyüz ama onun için çok umutluyuz. Umarım gittiği şehirde daha güzel yerlere gelir, daha güzel işler başarır. Ben onu çok iyi sahnelerde göreceğimi düşünüyorum. Demirhan kısa süre içerisinde gerçekten çok güzel ilerledi. Kendisiyle ilk tanıştığımda küçük oyuncak orguyla kulaktan sağ eliyle çalıyordu, benimle birlikte kendini daha çok geliştirdi. Hem sağ hem sol elini kullandı. Pedalı rahatlıkla kullanabildi. Birçok teknik gelişimine destek olduk" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 8 Yaşındaki Demirhan'ın Müzik Hayali - Son Dakika

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