81 ildeki Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünün Erzurum ayağında pasta kesildi - Son Dakika
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81 ildeki Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünün Erzurum ayağında pasta kesildi

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81 ildeki Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünün Erzurum ayağında pasta kesildi
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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında 81 ilde düzenlenen yürüyüşün Erzurum ayağı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapıldı. Yürüyüşte yaşlı ve engelli bireylerle pasta kesildi; İl Müdürü Hasan Aykut, büyüklerin sosyal hayata aktif katılımının destekleneceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünün Erzurum ayağı, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Yaşlı ve engelli bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, büyüklerin toplumsal hayata aktif katılımına dikkat çekilirken, kuşaklar arasındaki gönül bağlarının güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Program kapsamında yaşlı bireylerle bir araya gelinerek sohbet edildi, hatıraları ve hayat tecrübeleri dinlendi. Günün anısına yaşlı ve engelli bireylerle birlikte pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından katılımcılarla sohbet edilerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, yaşlıların toplumun hafızası ve en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirtti. Büyüklerin hayat tecrübelerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Aykut, yaşlı bireylerin sosyal hayatın içerisinde aktif şekilde yer almalarını destekleyen çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Aykut, yaşlılara gösterilen sevgi, saygı ve vefanın güçlü toplum yapısının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Büyüklerimiz başımızın tacıdır" anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Etkinlikler, büyüklerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennileriyle tamamlandı

Kaynak: İHA
EtkinliklerErzurumGüncelDünyaYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: 81 ildeki Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünün Erzurum ayağında pasta kesildi - Son Dakika
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