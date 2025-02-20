84 Yaşındaki İlmihan Akgün'ün Yardımına Büyükşehir Ekipleri Koştu - Son Dakika
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84 Yaşındaki İlmihan Akgün'ün Yardımına Büyükşehir Ekipleri Koştu

84 Yaşındaki İlmihan Akgün\'ün Yardımına Büyükşehir Ekipleri Koştu

Samsun'un Yakakent ilçesinde düşerek kolunu kıran 84 yaşındaki İlmihan Akgün, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki zorluklara rağmen ekipler, yaşlı kadının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir şekilde müdahale etti.

20.02.2025 16:05  Güncelleme: 16:10
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Samsun'un Yakakent ilçesi Yassıdağı Mahallesi'ndeki evinde düşerek kolunu kıran 84 yaşındaki İlmihan Akgün'ün imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Ekiplerin desteği ile ambulansa ulaştırılan yaşlı kadın tedavisi tamamlanmak üzere hastaneye götürüldü.

İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi gelen ihbarları da değerlendirerek kırsal bölgelerdeki vatandaşların hastaneye ulaşmasına ya da sağlık personelinin ihtiyaç olan bölgeye ulaşmasına destek oluyor. Bu kapsamda Yakakent ilçesi Yassıdağı Mahallesindeki evinde düşerek kolunu kıran 84 yaşındaki İlmihan Akgün'de Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımı ile hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekiplerini alarak pikapla yaşlı kadının evine ulaşan Büyükşehir ekipleri ilk muayenenin ardından yaşlı kadını ve sağlık ekiplerini ambulansa ulaştırdı. 84 yaşındaki İlmihan Akgün tedavisi tamamlanmak üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

84 yaşındaki İlmihan Akgün, "Evde talihsiz bir kaza yaşadım. Hem Büyükşehir Belediyemize hem de sağlık personelimize çok teşekkür ederim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi merkezde de vatandaşların hastane bölgelerine sorunsuz ulaşımı için harekete geçti. Hastane bölgeleri için de ayrıca 12 aracı yönlendiren Büyükşehir çok sayıda vatandaşın hastane bölgelerinden evlerine ulaşımını sorunsuz sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 84 Yaşındaki İlmihan Akgün'ün Yardımına Büyükşehir Ekipleri Koştu - Son Dakika

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