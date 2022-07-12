9 yaşındaki kaportacı kızı gören şaşkına dönüyor - Son Dakika
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9 yaşındaki kaportacı kızı gören şaşkına dönüyor

12.07.2022 10:20
9 yaşındaki kaportacı kızı gören şaşkına dönüyor

Kocaeli'de babasının dükkanında kaportacılığı öğrenen 9 yaşındaki kızı görenler şaşkına dönüyor.

Kocaeli'de babasının dükkanında kaportacılığı öğrenen 9 yaşındaki kızı görenler şaşkına dönüyor. Arkadaşlarının 'Eslin Usta' diye seslendiği minik kız, "Buradaki tamir eşyaları bana oyuncak gibi geliyor. Biraz zor ama alışıyorum. Dayanıklıyım" dedi.

Gölcük ilçesinde yaşayan Murat Uzuner, çocukluğundan itibaren çırak olarak başladığı oto kaportacıda zamanla işi öğrenip, usta oldu. Babasından devir aldığı kaportacı dükkanını kardeşiyle yıllardır başarılı şekilde işleten Uzuner'in, kızı Eslin de mesleğe merak saldı. 9 yaşındaki Eslin, babasının yanında çırak olarak çalışıyor. Eslin'in hayali ise usta olmak.

"20 yıldır kaporta ustalığı yapıyorum"

Kaportacılık mesleğini babasından öğrendiğini, 20 yıldır kaporta ustalığı yaptığını ifade eden Murat Uzuner, "Babam bu mesleği yapmamı pek istemedi. Okumamı daha çok istedi ama ben heves ettim. Babam iyi bir ustaydı onun mesleğini gururla devam ettirmek istedim" dedi.

"İleride bu mesleği yapmak isterse destek olurum"

Kızına kaportacılık mesleğini öğretmek gibi bir niyetinin olmadığını belirten Uzuner, "Ben hep kızıma boyundan büyük işleri vermeyi tercih ettim. Bir kere gösterdim makine ve kaporta aletlerini kullanabildi, kabiliyeti olduğunu gördüm. İnsanlar görsün istedim, bir kız çocuğu olarak bu işi yapabiliyor. Önceliğim okuması sonuna kadar okutmak istiyorum ileride bu mesleğe yönelmek isterse de destek olurum" şeklinde konuştu.

Eslin'in hızlı öğrendiğini söyleyen baba Uzuner, "Eslin'e ben bir işi gösterdiğimde, daha yarısını anlatırken hemen, 'Bırak baba ben yaparım' diyor. Beni yanından uzaklaştırıyor. 'Git baba, yardım etme, ben tek başıma yaparım' diyor. Özgüveni yüksek bir çocuk" diye konuştu.

"Babamla beraber bu mesleği yapmak istiyorum"

Boş zamanlarında tamirhaneye geldiğini ve babası ile vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirten Eslin Uzuner, "Ödevlerimi bitirince, yaz tatillerinde babamın yanına geliyorum. Bütün aletleri hemen hemen kullanabiliyorum. Tatillerde buraya gelmeyi seviyorum. Babamla beraber bu mesleği yapmak istiyorum. Aletleri kullanırken biraz tedirgin oluyorum ama babam bana destek çıktığından yavaş yavaş alışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada ki tamir eşyaları bana oyuncak gibi geliyor"

Arkadaşlarının 'Eslin Usta' diye dalga geçtiklerini ama bu durumun hoşuna gittiğini, sanayide çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Eslin, "Ben, amcam, babam, dedem gibi usta olma hayalini kuruyorum. Buradaki tamir eşyaları bana oyuncak gibi geliyor. Biraz zor ama alışıyorum. Dayanıklıyım, soğukta sıcakta sıkıntı olmuyor zaten başıma güneş geçince biraz dinleniyorum ve sonrada işime devam ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 9 yaşındaki kaportacı kızı gören şaşkına dönüyor - Son Dakika

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