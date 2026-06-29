9 Yaşındaki Mustafa'nın Bateri Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

9 Yaşındaki Mustafa'nın Bateri Tutkusu

9 Yaşındaki Mustafa\'nın Bateri Tutkusu
29.06.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşeli 9 yaşındaki Mustafa Aydın, bateri hayalleri ve azmiyle dikkat çekiyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mustafa Aydın, çaldığı bateri ile izleyenleri etkiledi. Küçük bateristin tek hedefinin ise gelecekte çok daha iyi bir müzisyen olup büyük sahnelere çıkabilmek olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ritim duygusu ve azmiyle dikkat çeken 9 yaşındaki Mustafa Aydın, bateri performansıyla kendisini izleyenlerden tam not aldı. Yaşıtları oyun alanlarında vakit geçirirken, o bagetlerini elinden düşürmeyerek müziğe olan tutkusunu gözler önüne seriyor. Geleceğe dair büyük hayalleri olan minik bateristin tek hedefi, kendisini bu alanda en üst seviyeye taşıyarak profesyonel bir sanatçı olmak.

Bateri çalmaya ilkokul ikinci sınıfta, 2023 yılında başladığını belirten Mustafa Aydın, enstrümanla tanışma hikayesini ve hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Ben bateri çalmaya 2. sınıfta, 2023 yılında başladım. O zamandan bu yana da aralıksız çalıyorum. Bateriyle annemin okulundaki bir müzik öğretmeni sayesinde tanıştım. Bana sürekli denemem için fırsat verdi, ben de enstrümanlar arasında en çok bateriyi sevdim ve böylece devam ettim. İleride çok iyi bir baterist olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. En büyük hayalim ve hedefim ise sahne arkasında bateri çalmak, ileride çok fazla sahnede yer alabilmek"

Geleceğin yetenekli müzisyen adayları arasında gösterilen Mustafa Aydın, azmi ve performansıyla hem ailesinin hem de Muğlalı sanatseverlerin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mustafa Aydın, Kültür Sanat, Müzik, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 9 Yaşındaki Mustafa'nın Bateri Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 12:39:27. #7.12#
SON DAKİKA: 9 Yaşındaki Mustafa'nın Bateri Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.