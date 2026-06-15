9 Yaşındaki Yalın\'ın Müzik Yolculuğu

Bir buçuk yaşında pazardan alınan bir oyuncak davulla ritim tutmaya başlayan 9 yaşındaki Yalın Sarıman, yeteneğiyle okul orkestrasının ritmi oldu.

Muğla'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen MTK Koleji kulüp gecesi, sahne performansı ve yeteneğiyle dikkat çeken küçük bir müzisyeni ön plana çıkardı. Gurbet ve Güncel Sarıman çiftinin 9 yaşındaki oğulları Yalın Sarıman, yaşıtlarından sıyrılan enstrüman yeteneği ve müzik tutkusuyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Oyuncak davuldan profesyonel bateriye uzanan yolculuk

Annesi Gurbet Sarıman, Yalın'ın müziğe başlama sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bir buçuk yaşlarındaydı, babasıyla pazara gitmişlerdi. Orada, pazardaki bir oyuncakçıdan davul almış. Ondan sonra evde davul çalmaya başladık. Baktık hani ritim duygusu güzel, iyi çalıyor, kulağı güzel geliyor. iki buçuk yaş civarındayken oyuncak bateri aldık. Sonra dört buçuk yaşında da oyuncak bateri profesyonel bateriye evrildi. Bu gördüğümüz bateriyi aldık ve özel dersler aldırmaya başladık Gökhan Kol hocamızdan"

Bateri eğitimine uzun süre özel derslerle devam eden Yalın, son 1-2 yıldır bu çalışmalarını eğitim gördüğü MTK Koleji'nde sürdürüyor. Okuldaki öğretmenleri Tuğçe Kurt, Samet Gökçeoğlu, Çağın Özülkü ve sınıf öğretmeni Aylin Bal'ın desteğiyle yeteneğini daha da geliştiren küçük müzisyen, okulun orkestrasına seçilerek kolektif müzik yapma deneyimi de kazandı.

Erken yaşta piyano eğitimi alan, şu an piyanoyu arka plana alsa da hala çalabilen Yalın, aynı zamanda ksilofon da çalıyor.

En büyük hayali Mor ve Ötesi ile aynı sahnede olmak

9 yaşındaki müzisyenin en büyük ilham kaynağı ise Türkiye'nin köklü rock gruplarından Mor ve Ötesi. Henüz 4 yaşındayken Bodrum Antik Tiyatro'da grubun konserini canlı izleyen Yalın, o günden beri grubun şarkılarına büyük bir hayranlık duyuyor.

Annesi Gurbet Sarıman, oğlunun geleceğe dair en büyük motivasyonunu ve hayalini şu cümlelerle özetliyor:

"Mor ve Ötesi'ni çok seviyor ve çalmak istiyor, ve çalıyor da. En büyük hayallerinden birisi de onlarla beraber o sahnede, o bateristin akustik baterisini çalmak. Umuyorum bir gün gerçekleştirir hayalini"

Sarıman ailesi, yaz döneminde okul yoğunluğunun azalmasını fırsat bilerek Yalın'ın bateri eğitmeniyle özel derslere yeniden ağırlık vermeyi planlıyor. - MUĞLA