90 yaşındaki bakkal, 50 yıllık terazisinden vazgeçmiyor

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Kahramanmaraş'ta bakkal işleten 90 yaşındaki Zekeriya Çömez, 50 yıldır eski tip teraziden vazgeçmiyor.

Tarihi Demirciler Çarşısı'nda bakkal dükkanı işleten 90 yaşındaki 5 çocuk babası Zekeriya Çömez, kullandığı 50 yıllık terazinin gittikçe değerlendiğini ve teraziyi isteyenler olduğunu fakat kimseye vermediğini söyledi. Çömez, "Teraziyi isteyen çok fazla. Terazi şimdilerde çok kıymetlendi. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Şu an buna kıymet veren çok. Temizlemek için dışarı koyduğumda hemen bir vatandaş geldi ve satılık mı diye sordu. Ben de hayır dedim ve sonrasına tekrardan içeri aldım. Kıymet veren çok ama satmadığımı söyledim. Terazi durdukça kıymetleniyor. Ben terazi ile burada yağ tartıyorum mercimek tartıyorum. Elektrikli terazilerden ziyade bu terazi daha sağlıklı daha güvenli. Hak helali bilen birisi bu teraziyi kullanmak ister" dedi. - KAHRAMANMARAŞ