90 Yaşındaki Peynirci Ali Haydar Çavlı - Son Dakika
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90 Yaşındaki Peynirci Ali Haydar Çavlı

90 Yaşındaki Peynirci Ali Haydar Çavlı

Diyarbakır'da 90 yaşındaki Ali Haydar Çavlı, köy peyniri eritip müşterilere satıyor.

22.11.2024 11:34
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Diyarbakır'da 90 yaşındaki Ali Haydar Çavlı, köylerden topladığı peyniri eritip müşterilerine satıyor.

Merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'nde esnaf olan Ali Haydar Çavlı, köylülerden topladığı peyniri evine getirip erittiğini söyledi. İşlemden geçirdikleri esnaf müşterilerine sattıklarını belirten Çavlı, köyden getirilen peynirlerin Diyarbakır'ın meşhur peyniri olduğunu ifade etti.

Damızlık olmayan hayvanların kesilmesiyle süt ve yoğurt üretiminin azalacağına dikkat çeken Çavlı, "Köy peynirinin devam etmesi için bu hayvanların kesilmemesi gerekiyor. Bu şekilde hayvanlar doğuracak, hayvancılık artacaktır. Diyarbakır'ın süt ürünleri özellikle Karacadağ bölgesinden geliyor. Nisan, mayıs ve haziran aylarında süt oranları daha yüksek oluyor. Bu işten fazla kazanç elde edilmiyor ama geçimimize katkı sağlıyor. 50 yaşıma kadar kasaplık yaptım. Ardından peynirciliğe başladım. Şu an 90 yaşındayım ve hayatıma böyle devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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