98 Yaşındaki Kadın Pazarda Sağlıkla Çalışıyor

Erzincan'da pazartesi günleri kurulan ve köylerden gelen vatandaşların daha çok ilgi gösterdiği Buğday Meydanında, 98 yaşındaki Esma Güreşçi el işi, dokuma çorap vb. ürünler satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Buğday Meydanında kurulan pazarda her pazartesi günü yerini alan Esma Güreşçi, çorap satarak ekmek parasını kazanıyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan hiç usanmadığını belirten Güreşçi, " Tercan'dan geliyorum. Burada ürünlerimi satıp aile bütçesine katkı sağlıyorum. Şükür sağlığım yerinde" dedi. - ERZİNCAN