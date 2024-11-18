Abbasigil Ailesi'nden Hakkari'ye Hibe - Son Dakika
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Abbasigil Ailesi'nden Hakkari'ye Hibe

Abbasigil Ailesi\'nden Hakkari\'ye Hibe

Abbasigil ailesi, Hakkari’deki arazisini yaşlı bakım evi ve yurt için Valiliğe hibe etti.

18.11.2024 11:14
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Hakkari'nin köklü ailelerinden Abbasigil ailesi, 8 bin metrekarelik arazilerini belirli şartlarla Hakkari Valiliğine devretti.

Hakkari beylerinden Abbasigil ailesi, Biçer Mahallesi'nde bulunan 273 Ada 110 Parsel üzerindeki taşınmazını, Hakkari Valiliğine bedelsiz olarak hibe etti. Hibe işlemi, Fevzi Abbasigil'in yerine vekaleten Mahfuz Abbasigil tarafından gerçekleştirildi. Abbasigil ailesi, Hakkari Valisi Ali Çelik'in girişimleriyle bu hibe işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arazimizi, yaşlı bakım evi, öğrenci yurdu ve arkeoloji-etnografya müzesi yapılması amacıyla hibe ettik. Önceliğimiz, kentte bir yaşlı bakım evi yapılması yönündedir" dediler.

"Yaşlılarımıza saygı ve hürmetin artması gerek"

Abbasigil ailesi, yaşlı bakım evi talebinin önemini vurgularken, "Her ne kadar kültürel ve aşiretsel anlamda yaşlılarımıza sahip çıksak da, modern dünyada bu ihtiyacın daha profesyonelce karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün yaşlılarımız, hastane köşelerinde kendi imkanlarıyla gelip gitmek zorunda kalıyor. Bu sorunu çözmek adına şehrimizde bir yaşlı bakım evi kurulması, bakıma muhtaç büyüklerimize önemli bir hizmet sağlayacaktır. Bakım evi, sadece şehirdeki değil, köy ve ilçelerden ya da yakın illerden gelen yaşlılarımıza da hizmet verebilir" diye konuştular.

"Yurt binası ihtiyacı da büyük"

Aile, aynı zamanda Hakkari'deki üniversite öğrencileri için de bir yurt binası yapılmasını talep ederek, "Hakkari'de bugüne kadar öğrenciler için yeterli bir yurt yapılmamış. Bizim önerdiğimiz proje, depreme dayanıklı, bin öğrenci kapasiteli bir yurt olacak. Kentimizdeki hiçbir arazi sahibi veya iş insanı, öğrencilerimize veya yaşlılarımıza yönelik böyle bir adım atmamıştır. Herkes arazisini kamuya rayiç fiyatının çok üzerinde satma yarışına girmiştir. Biz ise arazimizi kamu yararına hibe ettik. Daha öncede dedelerimizden kalan Kırmızı Kümbet ve Golazüryan'daki vakıflı arazimiz şahısların eline geçti. Arazimiz vakıf arazisiydi. Hazineye dönüştürülen arazimiz çıkar amaçlı şahıslara verildi. Bu arazimizin de başka ellere ve rantçılara geçmemesi için sağlama almak adına şartname oluşturduk ve memleketimize faydalı olacak kurumların yapılması için masaya oturduk" ifadelerini kullandı.

"5 yıl içinde projeler tamamlanmazsa arazi geri alınacak"

Abbasigil ailesi, projelerin gerçekleşmemesi durumunda arazinin geri alınacağına dair uyarıda bulunarak, "5 yıl içinde bu projeler tamamlanmazsa, arazimizi geri alma hakkımızı kullanacağımızı hatırlatmak isteriz. Umarız Hakkari Valisi Ali Çelik, görev süresi bitmeden bu projeleri hayata geçirir. Kendisine ve şahsına güveniyor, bu arazinin halkımıza hayırlı hizmetler getirmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştular.

Şartname

Hibe edilen taşınmazın kullanımına ilişkin bir dizi şartta belirlendi. Taraflarca kabul edilerek tapu kütüğüne şerh edilen şartlar ise şöyle sıralandı:

"Hibe edilen taşınmaz, başka şahıslara veya kurumlara devredilemez, satılamaz veya özelleştirilemez. Taşınmazda yalnızca öğrenci yurdu, yaşlı bakımevi veya yer kalması halinde arkeoloji ve etnografya müzesi yapılabilir. Başka amaçlarla kullanılmasına izin verilmeyecek. Yapılacak olan öğrenci yurduna ve yaşlı bakımevine "Abbasigil" ismi verilecek, müzeye ise "Mir Zeynelbey" ismi verilecektir. Aile, arazinin devrinden itibaren 5 yıl içinde öğrenci yurdu ve yaşlı bakımevinin tamamlanmasını talep etti. Bu sürede projeler tamamlanmazsa, hibe geçersiz sayılacak. Öğrenci yurdu, yaşlı bakımevi ve müzenin işletmesi özel şahıslara veya şirketlere devredilemeyecek, tamamen devletin organları tarafından yürütülecek. Tüm devir masrafları Hakkari İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak. Sözleşme, tüm maddeleriyle birlikte tapu kütüğüne işlenerek taraflarca imzalandı." - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Abbasigil Ailesi'nden Hakkari'ye Hibe - Son Dakika

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