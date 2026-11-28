ABD'de Şükran Günü sonrasında yapılan indirim günü nedeniyle birçok kişi Perşembe akşamı ve Cuma gecesi itibariyle büyük perakende mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı mağazalar önünde araç kuyrukları da oluştu.

ABD'de düzenlenen indirimler nedeniyle ülkenin farklı kesimlerinde birçok alışveriş tutkunu mağazalara akın etti. Birçok kişi Perşembe günü akşamı ve Cuma gecesi itibariyle alışveriş merkezleri (AVM) önünde yoğun kuyruklar oluşturmaya başlarken, güvenlik güçleri bazı mağazaların çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yüzde 70'e varan indirimlerin uygulandığı mağazaların önünde araç kuyrukları da oluştu.

İndirimlerden yararlanmak isteyen tüketiciler, başta California eyaletindeki Los Angeles kenti olmak üzere farklı şehirlerdeki Target, Walmart ve Best Buy gibi büyük perakende mağazalarının önünde kuyruk oldu. Bazı müşteriler, sınırlı sayıda satışa sunulan ürünleri ve yoğun talep gören fırsatları kaçırmamak için geceyi mağaza önlerinde geçirdi.

Güvenlik sorunlarına yönelik uyarılar yapıldı

İndirimler mağazalarda yoğunluk oluştururken, yetkililer alışveriş sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarına karşı tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kalabalık otoparklarda araç ve yaya trafiğinin artmasının kazalara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda artan insan yoğunluğu nedeniyle çanta, cüzdan, cep telefonu gibi kişisel eşyaların korunmasının önem taşıdığı belirtildi. Kalabalık ortamların hırsızlık olayları için fırsat oluşturabileceği hatırlatılırken, tüketicilere değerli eşyalarını kontrol altında tutmaları tavsiye edildi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, tatil sezonuna yönelik toplam tüketici harcamalarının arttığı, birçok kişinin indirim günü yoğunluğu başlamadan alışverişlerini gerçekleştirdiği belirtildi. California eyaletinde maaşların ve ürün fiyatlarının ülkenin birçok bölgesine kıyasla daha yüksek olmasının, Los Angeles çevresindeki tüketicilerin harcamalarına yansıdığı kaydedildi. Eyaletteki ekonomik beklentilerin ülkenin diğer birçok bölgesine göre daha olumlu seyretmesinin de tüketici harcamalarını desteklediği değerlendirildi.