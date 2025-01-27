ABD Dış Yardımları İnceleme Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika
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Yerel

ABD Dış Yardımları İnceleme Nedeniyle Durduruldu

ABD, dış yardımlarını yeniden değerlendirmek amacıyla durdurdu; Trump harcamaları eleştirdi.

27.01.2025 05:54
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ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm ABD dış yardımlarının inceleme amacıyla durdurulduğu açıklandı.

ABD hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm ABD dış yardımlarının inceleme amacıyla durdurulduğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın Başkan Donald Trump'ın "ABD Dış Yardımlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Düzenlenmesine İlişkin Yürütme Emri" uyarınca alındığı belirtilerek, Trump'ın Amerikan halkına hiçbir getirisi olmayan gereksiz harcamalara karşı olduğu hatırlatıldı. "Çalışkan vergi mükellefleri adına dış yardımları gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek doğru olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur" denilen açıklamada, "Bakan Marco Rubio, dış yardımların yurtdışında nasıl harcandığına dair bilinçli ve sağduyulu bir inceleme yaparak Amerika'nın yatırımlarını korumaktan gurur duymaktadır" ifadelerine yer verildi. Amerikan halkının yeniden ülkenin ulusal çıkarlarına odaklanılmasını istediği vurgulanan açıklamada, Rubio'nun "Harcadığımız her dolar, finanse ettiğimiz her program ve izlediğimiz her politika, üç basit sorunun cevabıyla haklı çıkarılmalıdır: Amerika'yı daha güvenli hale getiriyor mu? Amerika'yı daha güçlü hale getiriyor mu? Amerika'yı daha müreffeh hale getiriyor mu?" sözlerine yer verildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD Dış Yardımları İnceleme Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika

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