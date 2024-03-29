ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de açlık tehlikesi var, uluslararası toplum acilen yardım göndermeli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de açlık tehlikesi var, uluslararası toplum acilen yardım göndermeli

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Gazze'nin kuzeyinde açlık yaşandığının yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatması ve gıda yardımlarının engellenmesi nedeniyle bölgedeki insani kriz tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Uluslararası toplumun acilen gıda yardımlarını kuzeye göndermesi gerektiği vurgulandı.

29.03.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde açlık yaşandığının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade ederken, uluslararası toplumun "acilen" gıdaları kuzeye göndermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kuşatması gün geçtikçe acımasızlaşırken, bölgedeki insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrediyor. İsrail askerlerinin saldırılarının devam etmesi ve gıda yardımlarının bölgeye girişinin engellenmesi Filistinlilerin bölgedeki yaşam mücadelesini zora sokuyor. ABD Dışişleri Bakanlığında görevli isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, bölgedeki insani durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkili, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde açlık yaşandığının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti. Reuters haber ajansına konuşan yetkili, yerleşim bölgesinin orta ve güney kesimlerinde açlığın henüz başlamadığını ancak tehlike oluşturmaya devam ettiğini söyleyerek, uluslararası toplumun "acilen" gıdaları kuzeye göndermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'den Gazze'ye insani yardıma engel

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nde yayılan kıtlığa rağmen BM insani yardım görevlerini engellediği aktarıldı. Yapılan açıklamada, İsrail'in 23-29 Mart tarihleri arasında 19 görevden 8'ini reddettiği, 8 görevi onayladığı ve 3 görevi de ertelendiği kaydedildi. Mart ayının başından bu yana toplam görevlerin yüzde 30'unun ertelendiği vurgulanan açıklamada, görevlerin "gıda dağıtımları, acil sağlık ekiplerinin hareketi, yakıt, beslenme ve sağlık değerlendirmeleri, hastanelere malzeme teslimatı, su ile hijyen faaliyetlerine destek" olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistinliler "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya

UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye günde ortalama 155 kamyonun girdiğini belirtmiş, bu sayının Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken en az 500 kamyonun çok altında olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz hafta yayımlanan BM destekli bir raporda ise, Gazze'nin kuzeyinde Mart ayının ortasından Mayıs ayına kadar olan sürede her an kıtlık yaşanabileceği uyarısı yer almıştı. Raporda ayrıca Gazze'deki 2,3 milyon insanın yüzde 70'inden fazlasının "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de açlık tehlikesi var, uluslararası toplum acilen yardım göndermeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:38 Edirne’de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu Edirne'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:48 İngiltere’de hastanelere bağışlanan cesetlerin kozmetik işlemlerin eğitiminde kullanıldığı ortaya çıktı İngiltere'de hastanelere bağışlanan cesetlerin kozmetik işlemlerin eğitiminde kullanıldığı ortaya çıktı
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 22:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de açlık tehlikesi var, uluslararası toplum acilen yardım göndermeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement