ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de açlık tehlikesi var, uluslararası toplum acilen yardım göndermeli

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde açlık yaşandığının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade ederken, uluslararası toplumun "acilen" gıdaları kuzeye göndermesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kuşatması gün geçtikçe acımasızlaşırken, bölgedeki insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrediyor. İsrail askerlerinin saldırılarının devam etmesi ve gıda yardımlarının bölgeye girişinin engellenmesi Filistinlilerin bölgedeki yaşam mücadelesini zora sokuyor. ABD Dışişleri Bakanlığında görevli isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, bölgedeki insani durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkili, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde açlık yaşandığının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti. Reuters haber ajansına konuşan yetkili, yerleşim bölgesinin orta ve güney kesimlerinde açlığın henüz başlamadığını ancak tehlike oluşturmaya devam ettiğini söyleyerek, uluslararası toplumun "acilen" gıdaları kuzeye göndermesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'den Gazze'ye insani yardıma engel
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nde yayılan kıtlığa rağmen BM insani yardım görevlerini engellediği aktarıldı. Yapılan açıklamada, İsrail'in 23-29 Mart tarihleri arasında 19 görevden 8'ini reddettiği, 8 görevi onayladığı ve 3 görevi de ertelendiği kaydedildi. Mart ayının başından bu yana toplam görevlerin yüzde 30'unun ertelendiği vurgulanan açıklamada, görevlerin "gıda dağıtımları, acil sağlık ekiplerinin hareketi, yakıt, beslenme ve sağlık değerlendirmeleri, hastanelere malzeme teslimatı, su ile hijyen faaliyetlerine destek" olduğu bildirildi.
Gazze'deki Filistinliler "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya
UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye günde ortalama 155 kamyonun girdiğini belirtmiş, bu sayının Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken en az 500 kamyonun çok altında olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz hafta yayımlanan BM destekli bir raporda ise, Gazze'nin kuzeyinde Mart ayının ortasından Mayıs ayına kadar olan sürede her an kıtlık yaşanabileceği uyarısı yer almıştı. Raporda ayrıca Gazze'deki 2,3 milyon insanın yüzde 70'inden fazlasının "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON
Son Dakika › Yerel › ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de açlık tehlikesi var, uluslararası toplum acilen yardım göndermeli - Son Dakika
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