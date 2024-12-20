ABD'li Bakan Yardımcısı Şam'a Gidiyor

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf'in önümüzdeki günlerde Suriye'nin başkenti Şam'a giderek geçiş hükümeti ile temaslarda bulunacağı iddia edildi.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürerken, ABD basınından flaş bir iddia geldi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf'in önümüzdeki günlerde Suriye'nin başkenti Şam'a giderek geçiş hükümeti ile temaslarda bulunacağı iddia edildi. Ziyaretin gündemine dair detaylı bilgi paylaşılmadı. - WASHINGTON
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