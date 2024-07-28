ABD'nin California Eyaletindeki Orman Yangınında 350 Bin Dönüm Alan Küle Döndü

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ABD'nin California eyaletinin en büyük orman yangını yayılmaya devam ederken Chico kentinde şuana kadar 350 bin dönümden fazla alan küle döndü.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park" yangınları yayılıyor. California'nın kuzeyinde yayılan şiddetli orman yangınları saatte 20 kilometrekare büyüdüğü açıklandı. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE), California eyaletinin kuzeyindeki Chico kentinde şuana kadar 350 bin dönümden fazla alanın yandığını duyurdu. Sabah saatleri itibarıyla yangının yalnızca yüzde 10'unun kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada yaklaşık 2 bin 500 itfaiyecinin şiddetli rüzgar nedeniyle şiddetlenen alevlerle mücadele ettiği, 134 binanın yandığı ve 4 bin 200 binanın da tehlike altında olduğu aktarıldı.

ABD genelinde yetkililer, büyük bir kısmı batı kıyısındaki eyaletlerde olmak üzere 102 büyük yangını kontrol etmeye çalışıyor.

Butte ve Tehama'da acil durum

ABD'nin California eyaletinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangın New York şehrinin 5 ilçesinin 1.5 katından fazla bir alanı küle çevirdi. CAL FIRE komutanı Billy See, yangının saatte ortalama 5 bin dönümlük alana yayıldığını ifade ederek, dün Cuma güne ile kıyaslandığında 3 kat daha fazla itfaiyecinin yağınla mücadele ettiğini ancak bunun da yeterli olmadığını dile getirdi.

California Valisi Gavin Newsom ise yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle Butte ve Tehama'da acil durum ilan edildiğini ifade ederek, "Yangın ve acil durum müdahale ekiplerimiz bu zorlu yangınlarla mücadele etmek için gece gündüz çalışırken, can ve malları korumak için elimizdeki tüm araçları kullanıyoruz" dedi.

Öte yandan, Butte County Savcılığından Perşembe günü yapılan açıklamada yapılan açıklamada, Park yangınını çıkardığı gerekçesiyle 42 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı duyurulmuştu. - CALİFORNİA