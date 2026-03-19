ABD'nin İran'a Yönelik Hava Operasyonu

19.03.2026 04:33
CENTCOM, Destansı Öfke Operasyonu'nda 7.800'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Destansı Öfke Operasyonu'nun başından bu yana İran'da 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu ve 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye kadar 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin 8 binin üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, İran donanmasına ait 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı. Operasyonda, aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri varlığın kullanıldığı kaydedildi.

7 bini aşkın hedefin vurulduğu açıklanmıştı

CENTCOM'dan salı günü yapılan son açıklamada, İran'da 7 bini aşkın hedefin vurulduğu ve İran donanmasına ait 100'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarılmıştı. - FLORIDA

Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
