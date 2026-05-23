ABD'nin Karakas'taki Askeri Tatbikatı

23.05.2026 22:10
ABD ordusu, Karakas'ta askeri tatbikat yaparak iki 'MV-22 Osprey' uçağını büyükelçilikte indirdi.

ABD ordusunun Venezuela'nın başkenti Karakas'ta gerçekleştirdiği askeri tatbikat kapsamında iki adet "MV-22 Osprey" tipi askeri uçak, ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'nin otoparkına iniş yaptı.

ABD ordusu, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında ABD Deniz Piyadeleri'ne ait iki adet "MV-22 Osprey" tipi askeri hava aracı, bölgede alçak uçuş gerçekleştirdikten sonra ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'nin otoparkına iniş yaptı. Yerel kaynaklar, helikopter ve sabit kanatlı uçak özelliklerini bir arada taşıyan MV-22'lerin iniş yaptıktan sonra taşıdığı askeri personeli tahliye ettiğini bildirdi.

ABD Büyükelçiliği'nden tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, benzer uygulamaların ABD ordusunun hızlı müdahale kabiliyetini güçlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Ordunun hızlı müdahale kabiliyetinin sağlanması, hem Venezuela'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde görev hazırlığının önemli bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

SOUTCHOM Komutanı General Donovan, Karakas'ta

ABD Güney Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada ise SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın Venezuelalı yetkililer ile görüşmemek ve tatbikatı yerinde incelemek üzere başkent Karakas'a ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. SOUTHCOM ayrıca, General Donovan ve beraberindeki ABD'li askerlerin, başkente tatbikatta kullanılan hava araçlarıyla ulaştırıldığını açıkladı.

Başkentte bazı kişiler tatbikatı izlemek için büyükelçilik çevresinde toplanırken, bazı gruplar ise "Yankee tatbikatına hayır" yazılı Venezuela bayrağı açarak protesto düzenledi.

Venezuela hükümeti, tatbikatı geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve bu durumun, "tıbbi acil durumlar veya büyük çaplı felaket senaryolarına hazırlık" amacıyla yapıldığını bildirmişti.

Söz konusu tatbikat, ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'ni yeniden açmasından yaklaşık iki ay sonra gerçekleşti. - KARAKAS

