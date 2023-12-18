 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

ABD ve Güney Kore'nin özel operasyon birimleri, iki hafta süren ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, zamana duyarlı hedefleri kurtarma senaryosu çerçevesinde kentsel bir eğitim alanında çalışmalar yapıldı. Güney Kore-ABD ittifakının ortak önceliklere ve entegre caydırıcılığa dayanan uluslararası bir ekip çalışması olduğu vurgulandı.

ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi
18.12.2023 - 13:30,
Abone Ol

ABD ve Güney Kore'nin özel operasyon birimlerinin iki hafta süren ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonu yükseltirken, ABD ve Güney Kore'den Pyongyang'a gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. ABD Kore Kuvvetleri'nden (USFK) yapılan açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin özel operasyon birimlerinin iki hafta süren bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeri ve zamanı açıklanmayan ve "zamana duyarlı hedefleri kurtarma" senaryosu çerçevesinde kentsel bir eğitim alanında yapılan tatbikata ABD Özel Harekat Birlikleri ve ABD SEAL komandolarının yanı sıra Güney Kore Özel Harp Komutanlığı askerleri ve özel operasyonlar biriminden polislerin katıldığı kaydedildi. Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının ortak önceliklere ve entegre caydırıcılığa dayanan uluslararası bir ekip çalışmasının örneğini teşkil ettiği vurgulandı.

Uluslararası tüm tepkilere rağmen füze denemelerine devam eden Kuzey Kore, son olarak Japon Denizi istikametine doğru kısa menzilli balistik bir füze ile kıtalararası balistik füze fırlatmış, art arda atılan füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kore, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika


13:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı

Son Dakika
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:59:50. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement