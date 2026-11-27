ABD'nin yaptırım listesine aldığı Fugo Yer Hizmetleri A.Ş., 30 Kasım 2026 itibarıyla faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirket yönetimi, alınan kararı çalışanlarına gönderdiği yazıyla duyurdu.

Türkiye'nin farklı illerinde 7 yıldır yer hizmetleri alanında faaliyet gösteren Fugo, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar sebebiyle faaliyetlerini sürdürmekte ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Şirket yönetimi, yaptırımları haksız ve hukuksuz olarak değerlendirdiklerini ifade ederek Türk ticaret mevzuatına ve havacılık gerekliliklerine uygun faaliyet göstermelerine rağmen mevcut şartların sürdürülebilir olmaktan çıktığını kaydetti.

Fugo Yönetim Kurulu çalışanlarına yaptığı duyuruda, "Ana amacı Türk sivil havacılığına ve Türkiye turizmine katkı sağlamak olan şirketimiz Fugo Yer Hizmetleri A.Ş., yedi yıldır Türkiye'nin farklı illerinde sürdürdüğü faaliyetleriyle sektöre değer katmak için çalışmıştır. Ancak şirketimiz; ABD tarafından uygulanan haksız ve hukuksuz olduğunu değerlendirdiğimiz yaptırımlar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Türk ticaret kanunu yasal mevzuatlarına uygun, havacılık gerekliliğini yerine getiren bir kuruluş olmamıza rağmen mevcut şartların sürdürülebilir olmaması sebebiyle şirketimiz, 30.11.2026 tarihi itibarıyla faaliyetlerini durdurma kararı almıştır" ifadelerine yer verdi.

"Birlikte oluşturduğumuz değer ve paylaştığımız emek, daima yerini koruyacaktır"

Çalışan hakları ve yasal süreçler hakkında açıklamalarda bulunan Fugo Yer Hizmetleri, "Bu süreçte şirketimizin en kıymetli parçası olan çalışanlarımızın emeğine ve katkısına duyduğumuz saygının bir gereği olarak, tüm çalışanlarımızın yasal hak edişlerinin eksiksiz şekilde ödenmesi esas alınacaktır. Geride bıraktığımız yedi yıl boyunca şirketimizin gelişimine ve sektördeki konumuna sağladığınız katkılar için her birinize teşekkür ederiz. Birlikte oluşturduğumuz değer ve paylaştığımız emek, şirketimizin hafızasında daima yerini koruyacaktır. Ayrıca, bu sürecin iş hayatınızı olumsuz etkilememesi ve çalışma hayatınıza mümkün olduğunca kesintisiz devam edebilmeniz amacıyla, sektörde aynı faaliyet alanında görev alan şirketlerinin yetkilileriyle istihdam imkanlarına ilişkin görüşmelerimiz devam etmekte ve olumlu sonuçlandırmak adına gayret göstermekteyiz. Sizlerin bilgi birikimi ve deneyiminin yeni dönemde de değerlendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktayız. Yeni iş hayatı yolculuklarınızda her birinize başarılar ve güzel başlangıçlar diliyor, bu geçiş sürecinin hepiniz için en iyi şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz" bilgisini paylaştı.