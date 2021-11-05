Acil numaralar 112'de birleşti - Son Dakika

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi Valiliğimiz bünyesinde kurularak Emniyet (155), Jandarma (156), Sağlık (112), İtfaiye (110), AFAD (122) ve Orman Yangın (177) birimleri 112 tek numara altında birleştirildi.

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezince yıllık yaklaşık 815 bin çağrı karşılanıyor. Bu çağrılardan yüzde 70'inin asılsız ve gereksiz acil olmayan çağrılar oluşturuyor. Bu tür acil olmayan çağrıların acil olan aramalara engel olmaması ve hızlı bir şekilde acil hizmeti sunan kurumların vatandaşa ulaşmasının sağlanması için sadece acil olan durumlarda vatandaşların 112'yi aramaları önem teşkil ettiği belirtildi.

2021/1 sayılı Genelge kapsamında; 112 Acil Çağrı numarasını taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, arayıp kapatma, arayıp konuşmama, bu tür arama ve mesajlar gibi acil olmayan gereksiz aramalar ve mesajlar nedeniyle hattın meşgul edilmesi durumunda, zor durumda olan vatandaşların acil yardım hizmeti almasını geciktiren bu tür olumsuzlukların giderilmesi için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na istinaden idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. - ZONGULDAK